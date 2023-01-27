Окупанти злякалися наступу ЗСУ одразу на двох напрямках: свіжі карти боїв

Бойові дії на фронті не зупиняються ні на мить

Поки росія здійснювала масований обстріл України 26 січня, не зупинялися також бойові дії на лінії фронту, — ворог не залишав спроб взяти Бахмут та Вугледар на Донеччині. Також окупанти заявляють про нібито наступ ЗСУ одразу на двох напрямках.

"Телеграф" розібрався за картами американського Інституту вивчення війни (ISW), що зараз відбувається на фронті.

Загальна карта бойових дій в Україні на 27.01.2023

Донецька область

Ворог продовжував атаки на Бахмут. Судячи з геолокаційних кадрів від 25 січня, російські війська поступово просуваються до південно-східних околиць міста.

Окупанти продовжували атаки на Мар’їнку під Донецьком. Російські військові блогери скаржаться, що бойовики "днр" виснажені боями на цьому напрямку і їм не вистачає живої сили для утримання територій або просування.

РосЗМІ активно заявляли, що перекрили трасу Покровське-Вугледар, хоча немає жодної чіткої дороги, яка пролягала б між цими населеними пунктами. Також росіяни заявляють, що нібито зайняли позиції в самому Вугледарі і публікують відео з повітря, на якому видно сильно задимлення в населеному пункті:

Карта бойових дій у Донецькій області 27.01.2023

Харківська та Луганська області

Російські пропагандисти заявляли про нібито контрнаступ ЗСУ в районі Кремінної на Луганщині. Судячи з відео, яке 12 січня публікували бойовики "ЛНР", вони обстрілювали ЗСУ в лісовій зоні поблизу Кремінної. Генштаб України заявляв, що російські війська завдали обмеженого наземного удару в Краснопопівці (6 км на північ від Кремінної).

Карта бойових дій у Луганській області 27.01.2023

Херсонська та Запорізька області

Росіяни продовжують проводити обмежені наземні атаки на Запорізькому напрямі, проте без особливих успіхів. Спостерігається незначне посилення військ рф в області, якого не вистачить для суворих операцій.

Також окупанти заявляють про нібито підготовку ЗСУ наступу у напрямку Мелітополя та Бердянська, та спроби українців висадитися на лівому березі Херсонської області. Пропагандисти рф заявляють, що українські війська прийшли в повну бойову готовність в районі Кам’янського-Степового поблизу Оріхова, що свідчить про занепокоєння діями України на цій ділянці фронту.

Крім того, росія намагається відновити Керченський міст у Крим, заявила про відновлення третього та четвертого прольотів. Цілком міст нібито хочуть відновити у березні 2023 року.

Карта бойових дій у Херсонській області 27.01.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які танки США збираються передати Україні, — таке посилення може суттєво змінити розклад сил на полі бою.