Коли путін готує новий наступ: авторитетне ЗМІ назвало строки

У кремлі стали реалістичніше оцінювати свої шанси на "перемогу" у війні

Попри великі втрати на фронті та постійні невдачі, які зазнає росія, кремль не готовий зупиняти війну. Навпаки, в росії планують новий наступ і намагаються показати, що їхні війська ще на щось здатні. А свою країну російський диктатор готує до того, що війна може тривати роками.

Майже через рік після повномасштабного вторгнення росія все ще хоче продемонструвати, що її війська здатні повернути собі ініціативу, посилюючи тиск на Київ щодо певного перемир’я. Перемир’я, внаслідок якого, як хочуть вірити в росії, Україна залишила б загарбникам контроль над окупованими ними територіями. Про це пише Bloomberg з посиланням на інформацію від офіційних осіб рф, знайомих із ситуацією.

Невдачі російських військових розплющили очі деяким персонам у кремлі на "другу армію світу". Вони стали більш реалістично оцінювати свої найближчі амбіції, визнаючи, що великим досягненням уже було б просто утримання нинішньої лінії фронту, що там говорити про "взяти Київ за три дні".

Зазначається, що путін, як і раніше, вірить у те, що росія може перемогти в цій війні, попри величезні втрати, невдачі та провали. Наближені до кремля обличчя говорять про те, що новий наступ рф може бути вже в лютому або в березні 2023 року. Про це Україну попереджали та її союзники. Початися воно може ще до того, як Київ отримає нову військову допомогу, включно з бойовими танками.

Російський диктатор упевнений, що має лише один вихід — перемогти у війні. Тому він і далі продовжуватиме кидати своїх військових під обстріл, як "м’ясо", сподіваючись досягти успіху. Джерела передають, що цієї весни в рф може відбутися нова хвиля мобілізації.

"Путін розчарований тим, як справи, але він не готовий відмовитися від своїх цілей. Це просто означає, що шлях буде довшим, кривавішим і гіршим для всіх", — зазначила засновник аналітичного центру R.Politik Тетяна Станова.

В американській та європейській розвідці сумніваються, що у росії є ресурси для нового масштабного наступу, навіть після проведення мобілізації минулої осені. А Україні тим часом продовжують допомагати союзники.

Водночас російські політологи не виключають, що війна може затягтися надовго.

" Якщо нічого не зміниться, нас чекає війна на виснаження типу Першої світової, яка може тривати довго, оскільки обидві сторони вважають, що час на їхньому боці. путін впевнений, що або Захід, або Україна втомляться", — сказав глава російської ради з міжнародним справам Андрій Кортунов.

Також побоювання щодо затяжної війни зростає і серед союзників України.

"Цього року буде дуже, дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої росією території України. Але я думаю, що, зрештою, ця війна, як і багато в минулому, закінчиться за столом переговорів", — заявив голова. Об’єднаний комітет начальників штабів США Марк Міллі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський опозиціонер Гаррі Каспаров зробив прогноз щодо того, коли закінчиться війна в Україні.