Потужності критично бракує: в яких областях України аварійно відключають світло

Росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах, через що страждає вся система

В п'ятницю, 27 січня, одразу у десяти регіонах України застосовують аварійні графіки відключень електроенергії. Це пов'язано із серйозним дефіцитом потужності та перевищенням лімітів споживання серед споживачів. Як відомо, до серйозних обмежень українцям довелося вдаватися після останнього масованого ракетного удару 26 січня.

Про те, яким регіонам доведеться довше побути без світла, повідомили в "Укренерго". Спеціалісти зазначили, що пошкодження від удару отримали як електростанції, так і високовольтна мережа. І хоча енергетики працюють над відновленням об'єктів, цей процес потребує часу.

Наразі через перевищення лімітів споживання аварійні відключення відбуваються на Харківщині, Донеччині, Кіровоградщині, Київщині, Черкащині, Житомирщині, Львівщині, Рівненщині, Волині та Запоріжжі. Не виключено, що подібна практика протягом доби може бути застосована і в інших регіонах.

Карта застосування аварійних графіків

Окремо варто згадати Одеську область, яка була чи не найбільш серйозно пошкоджена після ракетного удару. Місцеві спеціалісти займаються відновлювальними роботами, а абонентів намагаються заживлювати за резервними схемами.

Слід зазначити, що за період повномасштабної війни українська енергосистема пережила вже 13 серйозних атак — як ракетами, так і дронами. Додаткових складнощів додає те, що на тимчасово окупованих територіях розташовано чимало електростанцій, які раніше давали великий відсоток потужності для системи. В їхнє число входять Запорізька АЕС та Каховська ГЕС.

Ще до останньої атаки енергетики повідомляли, що планують продовжити тривалість відключень світла. Які саме причини вплинули на таке рішення, читайте у нашому матеріалі.

Також "Телеграф" повідомляв, в яких регіонах були оштрафовані обленерго за порушення графіків включення електроенергії.