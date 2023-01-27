Удари по Москві та Петербургу: навіщо Подоляк пообіцяв росіянам ескалацію і чим це може обернутися для України

Що стоїть за гучною заявою українського політика

Днями радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк зробив гучну заяву, спрогнозувавши атаки на російські мегаполіси. В інтерв'ю російському журналісту Майклу Накі політик висловив думку, що кремлю не вдасться уникнути ескалації всередині країни, а таким "зніженим та лінивим" містам, як Москва, Санкт-Петербург та Єкатеринбург варто бути готовими до того, що по ним можуть наноситись удари.

"Телеграф" звернувся до військових та політичних експертів, аби з'ясувати, наскільки реалістичними є прогнози посадовця, і які наслідки для України можуть мати такі заяви.

Невтішний сценарій та реакція кремля

Інтерв'ю Подоляка російському журналісту очікувано наробило чимало галасу в інформпросторі країни-агресора. Радник керівника ОП України звинуватив кремлівських пропагандистів у створенні міфів про "священну війну" з НАТО. Таким чином, за словами політика, маріонетки путіна намагаються приховати, що рф розпочала війну, яку не в силах виграти ані на полі бою, ані дипломатично, адже Україна відмовляється йти на поступки.

"Вони продовжують абсолютно інфантильну історію розповідати у прямому ефірі, і якась частина аудиторії ще купується на це. Я думаю, що наростатиме ефект усвідомлення дурості політичної еліти", — сказав політик.

Проте справжній ефект бомби, що розірвалася, викликав прогноз українського посадовця щодо неминучості внутрішньої ескалації війни в росії безвідносно до України.

"Завдаватимуться різні удари по різних цілях. Чому, ким і навіщо – це вже інше питання, і ми не можемо його обговорювати. У нас є брак інформації. Ще раз – Україна ударів по росії не завдає. Проте логіка та ескалація війни на внутрішньому ринку росії буде неминуча. У тому числі під удари потраплять такі зніжені та ліниві міста, як Москва, Петербург, Єкатеринбург і т. д. Все буде схильне до ескалації війни – але це вже внутрішня проблема російської федерації", — сказав радник глави ОП.

Варто зазначити, що напередодні виступу Михайла Подоляка у мережі опублікували відеозаписи та фотографії з комплексами ППО, які з'явилися у центрі москви. Військову техніку помітили на будівлі міністерства оборони рф, а також неподалік резиденцій володимира путіна в Ново-Огарьово і на Валдаї.

Враховуючи наростаючу тривожність та почуття незахищеності у російському суспільстві, слова українського політика там сприйняли як пряму загрозу безпеці рф. Реакція на них прозвучала на найвищому рівні — від прессекретаря президента росії. Відповідаючи на запитання журналістів, Дмитро Пєсков заявив, що слова Михайла Подоляка "підтверджують правильність обраного курсу" москви.

"Ми згадували факти причетності українського режиму до організації терористичних актів (підрив машини Дар'ї Дугіної). Очевидно, що київський режим не гребує нічим. Це вкотре підтверджує правильність обраного шляху та правильність наших намірів убезпечити себе від такої небезпеки", — цитує Пєскова радіо "Маяк".

Стратегічні та технічні аспекти

Говорячи про атаки, яким можуть піддаватися російські міста, Подоляк підкреслив, що Україна не має відношення до ударів по об'єктам на території рф. Водночас, за словами військового експерта, консультанта Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Івана Ступака, перебуваючи у стані війни з росією, Україна має повне право атакувати деякі об'єкти на її території.

"Звичайно, у цьому є сенс. Військові бази та склади боєприпасів, авіабази та летовища, фабрики з виробництва вибухівки та заводи з виробництва військової техніки — все це теоретично може бути прицільно атаковано, у якому б російському місті воно не було розташовано. Україна ніколи не завдаватиме ударів по цивільній інфраструктурі, не вбиватиме мирне населення, не діятиме тими ж методами, що й країна-терорист. Проте, якщо цивільний взяв зброю і пішов нас вбивати, він стає нашою ціллю. Якщо з летовища запускають винищувачі, воно стає нашою ціллю", — пояснив експерт в коментарі "Телеграфу".

Оцінюючи технічну спроможність України до атакування російських міст, варто розглядати можливість використання різноманітних моделей БПЛА, а не далекобійних ракет, зазначає Іван Ступак.

"Вже у найближчому майбутньому на озброєнні української армії з'являться дрони різних розмірів та дальності польоту. Технічні характеристики цих моделей передбачають різну вагу вибухівки, що може ними транспортуватися. Ймовірно, діяти вони будуть за принципом "хмари" — у повітря можуть запускатися декілька БПЛА одночасно, що суттєво ускладнюватиме роботу системам ППО", — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року в "Укроборонпромі" повідомили про завершення розробки нової моделі БПЛА. Він виконуватиме функції не лише "дрона-камікадзе" з дальністю дії до 1000 км, а й платформоносія, який може бути коригуючим або ударним.

Мотиви Подоляка та наслідки для України

Однією з основних причин блокування рішень про поставки Україні більш потужної та далекобійної зброї з боку колективного Заходу були побоювання ескалації конфлікту та перенесення бойових дій на територію рф. Попри те, що Україна неодноразово заявляла про відсутність намірів атакувати російські міста, країни-члени НАТО не ризикували надавати нам свою техніку, щоб не спровокувати володимира путіна на застосування неконвенційних видів озброєння на території України та держав-донорів військової допомоги.

Відчуваючи страх цивілізованого світу перед варварськими методами ведення війни, кремль та його маріонетки регулярно використовують ядерний шантаж для тиску на союзників України та гальмування надання нам військової підтримки. Так, російські політики та пропагандисти неодноразово заявляли, що атаки об'єктів на території рф можуть призвести до ударів тактичною ядерною зброєю по центрам прийняття рішень в Україні та Європі.

Протягом останніх кількох місяців США активізували процес передачі Україні більш потужного озброєння. Рішення про надання нам ЗРК Patriot стало вирішальним — слідом за ним послідували й інші угоди із західними країнами щодо поставок високотехнологічного озброєння та військової техніки. Головною перемогою у забезпеченні ЗСУ засобами для потужного протистояння окупантам можна вважати згоду Німеччини на передачу Україні танків Leopard 2. Після довготривалих переговорів канцлер ФРН Олаф Шольц все ж погодився зняти заборону на поставки німецької техніки в Україну.

Прогнозуючи ймовірні удари по російських мегаполісах, Подоляк зауважив, що мова не йде про атаки з боку України. Водночас, враховуючи загальну тональність цієї заяви, вона все ж може справити враження погрози країні-агресору. За словами політолога, голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенко, така риторика навряд чи піде на користь Україні.

"Теоретично, у далекій перспективі, це дійсно може статися. Але тут і зараз озвучувати такі сценарії немає жодного сенсу. Ця заява є або "куражем" і бажанням "хайпанути", або спробою підіграти українцям, які мріють помститися росіянам. У першому випадку це безглуздо, у другому — небезпечно. Не можна вести війну в логіці помсти та ефектних акцій. У кожної з них можуть бути наслідки, в тому числі — ядерний удар з боку рф", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Крім того, подібні заяви представників української влади, можуть суттєво ускладнити процес переговорів із західними партнерами щодо надання нам озброєння, вважає Володимир Фесенко.

"Резніков, Залужний та інші військові рано чи пізно будуть домовлятися про передачу нам ракет більшої дальності, щоб ми могли завдавати ударів по Криму, Чорноморському флоту, військових об'єктах у прикордонних регіонах рф, з яких злітають винищувачі. Але у наших партнерів в пам'яті залишаться слова про атакування москви і пітера. Західні політики дуже обережні і завжди думають про наслідки, тому це може ускладнити процес укладання нових угод про військову допомогу", — зазначив експерт.