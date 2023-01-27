Україна не може зволікати з наступом: полковник запасу назвав причини

У ворога не повинно бути часу на підготовку та накопичення сил та засобів

Попри поради союзників почекати з новим масштабним наступом ЗСУ і зробити розвідувальні та організаційні кроки, наша країна не має часу чекати. Будь-яке зволікання може дозволити ворогові підготуватися до удару.

Про це військовий експерт полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів в ефірі програми "Орестократія".

"Є певний паритет озброєння, паритет живої сили й певних наступальних моментів, які ми можемо зробити, і оборонних, які може встигнути підготувати російська федерація. необхідності озброєння та доозброєння українських військ", — сказав Світан.

За його словами, подібна ситуація була з мобілізацією в росії. Якби українські військові почали рух не на Куп’янськ, а, наприклад, на Мелітополь влітку, вони не зіткнулися б з хвилею мобілізованих і виконали б завдання відрізання кримського та херсонського угруповань від російської суходолу.

"Зараз уже нам доводиться у 2-3 рази збільшувати кількість сил і засобів для виконання такого ж завдання через те, що щільність військ росіяни встигли збільшити. Доводиться вже навіть розраховувати у 2-3 рази більше сил і засобів, щоб встигнути виконати завдання", — підкреслив військовий експерт.

Світан також додав, що затягування підготовки та виконання завдання з боку українських військових може призвести до того, що того озброєння, яке поставлять Україні, може виявитися недостатньо. За такого сценарію росіяни встигнуть ще більше наростити кількість своїх сил і засобів для виконання завдань оборони.

"Тому тут може бути така нескінченна гонка. Все залежатиме від професійної придатності та майстерності нашого військового командування, в якій ми не сумніваємося", — підсумував полковник запасу.

Нагадаємо, раніше політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів "Телеграфу" про те, коли росія спробує піти в наступ і коли настане кульмінація у війні в Україні.