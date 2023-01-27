Не тільки для наступу: як Україна може використати свій новий "танковий кулак"

Нові танки можуть допомогти ЗСУ добитися нових перемог оперативного рівня

Передача Україні німецьких танків Leopard та американських Abrams дозволить створити нашій країні танковий кулак, який може допомогти ЗСУ досягти суттєвих успіхів на фронті.

В інтерв’ю виданню OBOZREVATEL екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, як наші війська можуть використати нові можливості на фронті та чи може цей танковий кулак стати запорукою остаточної перемоги у цій війні?

Щодо другого питання військовий зазначив, що про остаточність говорити ще зарано, проте здобути перемогу оперативного рівня, як це було у Харківській, Херсонській областях, цілком можливо і потрібно.

"А кілька таких перемог оперативного рівня, окрім уже названих, на певних напрямках – Луганськ, Маріуполь, десь ще – можуть у сукупності призвести і до суттєвих позитивних змін, і до військових досягнень стратегічного рівня. Наприклад, розвал оборони супротивника на півдні чи призупинення наступальних дій по всьому фронту на Донбасі та вимушення противника перейти до оборони", — сказав Романенко.

При цьому, наголошує Романенко, танки це не лише наступальна зброя. Це ще й засіб активної оборони.

"Вони дозволяють зупиняти супротивника, але це не означає, що всі ці танки зараз будуть розподілені на 1100 км лінії фронту. Це неправильний підхід. Треба допомагати нашим Силам оборони зупинити просування супротивника. А коли супротивник знекровиться, ввести в дію механізовані танкові частини. Це могло б призвести до досягнення завдань не лише оперативного, а й стратегічного рівня, про які ми говорили", — каже військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що західні танки на полі бою підтримуватимуть українську артилерію.

Також ми повідомляли, скільки сучасних танків потрібно Україні для наступу.