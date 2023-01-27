Польський генерал порадив мобілізувати українських біженців: в Україні оцінили ідею

В соцмережах думки щодо заяви польського генерала розділились

Екскомандувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак вважає необхідним долучити до війни на теренах України тих її громадян, хто виїхав до країн Європи. Про це він заявив в одному з останніх інтерв’ю порталу wPolityce.pl.

Польській військовий експерт в черговий раз висловив занепокоєння темпами допомоги, які отримує Україна від Заходу. Зокрема, він наголосив, що наша країна "не переможе росіян з сотнею танків "Леопард".

- Не будемо тішитись, що 100 танків змінять хід війни, – зазначив Вальдемар Скшипчак

– Був шанс виграти цю війну, але влітку можливість була втрачена. У серпні я сказав: "Бий росіян, тому що другого шансу не буде. Вони більше не будуть слабшими, ніж вони є". З'ясувалося, що на півдні, на півночі були наступальні дії, але рішучого удару, який би зламав російську армію, не було, і тепер є наслідки. Росіяни відтворюють свій потенціал. Не знаю, що зробить Захід, але навіть 100 танків не змінять ситуації, в якій росіяни будують кратну перевагу над українською армією.

Також польський генерал скептично висловився щодо можливості Україну перемогти на полі бою, зазначивши, що "росію можна задушити тільки політично чи економічно". З огляду на це Захід має продовжувати підтримувати нашу країну.

- Так, постачати українцям зброю треба, але не по краплях, – пояснив свою думку Вальдемар Скшипчак. – Ця допомога також повинна мати зовсім інший характер. Разом із НАТО ми маємо розпочати підготовку нових формувань української армії – у Польщі, Німеччині та Франції. Навчайте тих громадян України, які тут перебувають – мобілізуйте, навчайте, призначайте, відправляйте на фронт, бо Україні стає дедалі важче.

Військовий нагадав, що такий прецедент вже мав місце – на початку 1940-х у Франції була сформована армія з польських емігрантів, які вимушені були виїхати з країни після окупації Польщі нацистською Німеччиною.

- А чому б не збудувати такі українські війська у Польщі та не відправити їх на фронт? – зазначає генерал. – Це питання міжурядових домовленостей і це можна зробити, чекати нема чого.

На зауваження журналістів про те, що громадяни України, що мешкають в країнах НАТО, в тому числі Польщі, які хотіли воювати, вже це зробили, генерал зазначив, що решту українців таки "треба мобілізувати, призвати до армії та й все".

- Вибачте, що я кажу це, але мені як солдату боляче, що Україна втрачає свій шанс за нашої участі, – резюмував Вальдемар Скшипчак.

В соцмережах думки щодо заяви польського генерала розділились. Наприклад, Микола Колесник – керівник підрозділу аеророзвідки "Люфтваффе" Криворізької бригади тероборони, назвав її слушною: "Хай кожен відчує, що про нього не забувають, що він потрібен Україні".

А ветеран російсько-української війни Олексій Сокіл висловив думку, що "пропозиція польського генерала має право на життя та реалізацію".

В коментарях же українці навпаки зазначають, що втілити в життя ідею формування такого війська буде вкрай важко та й порівняння з подіями Другої світової війни називають недоречним.

- Ті поляки, думаю, хотіли звільняти свою країну, а наші за кордон потрапили з інших причин, – зазначає, наприклад, Євген Дідич. – Треба організуватись, а для тих, хто пішов воювати – дати якісь привілеї на майбутнє – від вступу до вищих навчальних закладів безкоштовно до відкриття бізнесу без податків на якийсь термін. Щоб люди розуміли, що все не дарма!

Як повідомляв "Телеграф", відповідно до постанови Кабміну №1487 дипломатичні установи України мають сприяти поверненню військозобов’язаних та резервістів до нашої країни. Але експерти скептично поставились до можливості реалізувати цю норму на практиці.