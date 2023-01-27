Україні треба виконати два завдання: полковник розповів, коли закінчиться війна проти росії

Після виходу кордону 1991 року війна не закінчиться

Завершення гарячої фази російсько-української війни відбудеться до кінця весни або до початку літа 2023 року, проте локальні бої можуть тривати протягом десяти років.

Про це розповів український полковник запасу, провідний військовий експерт Роман Світан в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За його словами, українським військам необхідно завершити два масштабні проєкти, щоб досягти остаточної перемоги над росією.

Перший із них, говорить Світан, полягає у прориві українського угруповання через окуповані частини Запорізької області до узбережжя Азовського моря з подальшим знищенням моста через Керченську протоку. Тим самим буде перерізаний сухопутний коридор у Крим, а все угрупування окупаційних військ, що знаходиться на півдні України, опиниться в пастці та в кінцевому підсумку складе зброю.

Експерт переконаний, що цей етап війни можна буде завершити до кінця березня.

Другий проєкт полягає у знищенні російських угруповань на Донбасі.

"Якщо буде така ж динаміка постачання нам озброєнь, як ми бачили після січневого "Рамштайну"... ми наприкінці весни чи на початку літа вийдемо на межі 1991 року", — сказав він.

Він також зазначив, що після цього війна не закінчиться, а росіяни можуть робити спроби повторних атак на прикордонні території. Світан додав, що це триватиме до розпаду росії, в якому він не сумнівається.

Сам процес розпаду, на думку експерта, триватиме близько 10 років і весь цей час українці доведеться тримати оборону на всій протяжності кордону росії або потенційних народних республік на її місці.

Нагадаємо, Світан також говорив про те, що Україна не може затягувати з проведенням наступу, оскільки будь-яке зволікання дозволить противнику відновити сили та підготуватися до удару.