Рахунок йде на сотні: український дипломат розповів, скільки танків ЗСУ отримають від Заходу

Захід пообіцяв Україні сотні танків

Після того як на Заході розблокували питання постачання танків в Україну, союзні країни пообіцяли передати на потреби ЗСУ 321 одиницю цього виду бойової техніки.

Про це розповів під час виступу в ефірі французького каналу BFMTV посол України у Парижі Вадим Омельченко.

За його словами, країни Заходу пообіцяли 321 танк, проте вони прибудуть не в той самий час, оскільки терміни їх постачання різняться.

"Нам потрібна ця допомога якнайшвидше", — сказав він.

Водночас посол навів слова президента Володимира Зеленського про те, що якщо вони прибудуть у серпні чи вересні, то "буде занадто пізно".

Як повідомлялося раніше, 24 січня президент США Джо Байден повідомив, що Україні передадуть 31 танк M1 Abrams, після чого канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про постачання 14 танків Leopard 2.

Після цього низка інших країн також оголосила про передачу "Леопардів" на потреби ЗСУ, а найбільша їхня кількість прибуде з Іспанії — одразу 53 штуки.

Про постачання 14 "Леопардів" також повідомила Польща, проте разом із ними в Україну прибуде також 60 одиниць PT-91, які є місцевою глибокою модернізацією Т-72.