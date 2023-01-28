Чи отримає Україна далекобійні ракети для ударів по росії: експерт назвав умови

Сергій Кузан розказав "Телеграфу" про логіку і страх Заходу

Переговори з країнами Заходу про передачу Україні ракет з дальністю ураження понад 1000 км поки що не ведуться, але така перспектива існує. При чому перед тим українська сторона ще повинна пройти кілька етапів, щоб потім остаточно переконати союзників в наданні ЗСУ таких далекобійних ракет.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан.

"Шанси такі є, але треба розуміти, що досягти цього буде найтяжче. Для чого накладені всі ці обмеження? За нібито офіційними поясненнями наших західних партнерів, у першу чергу для того, щоб ми не вдарили по російській території. І от тому ми не отримуємо тих ракет, які б могли запобігати цим масованим авіаударам по Україні з літаків стратегічної авіації чи з акваторії Каспійського моря", — пояснює він.

За словами експерта, хоча станом на зараз перемовини про надання Україні ракет дальністю 1000-2000 км поки навіть не розпочиналися, проте "це може змінитися". Наразі ж українська сторона говорить з партнерами навіть не про ракети, а про реактивні снаряди Himars з дальністю ураження 80 км.

"Впевнений, що ми все ж таки будемо отримувати таку (далекобійну) зброю, але це буде не зараз і не за цих умов. Поясню про етапність: зараз ми маємо отримати боєприпас із дальністю 150 км. За допомогою цього ми зможемо діставати ворога вже на відстань, вдвічі більшу, ніж сьогодні. Тоді росіяни вже накопичуватимуться не в межах 100 км (зі своїми складами, командними пунктами і т.д.), а на відстані в 200 км. На таку дистанцію ми зможемо діставати. Наступний етап: нашим завданням буде отримати той таки ATACMS з дальністю в 300 км. Зараз же ми не маємо такі ракети, що б'ють і на 150 км", — каже Кузан.

Експерт також уточнив, що лише після отримання ракет дальністю 150 км, вже згодом можна вести з союзниками перемовини про боєприпаси більш дального радіусу дії, "щоб добивати, наприклад, до всіх куточків Криму".

"І то ця справа дуже повільно і складно рухатиметься, тому що ми весь час повинні запевняти і доводити нашим західним партнерам-постачальникам, що ми не будемо бити по території рф. На мою думку, очевидно, це неправильний підхід. Наша дипломатія працює, щоб змінити такий несправедливе відношення. Тому що, коли ми будемо мати ракету, здатну діставати будь-яку точку росії, очевидно, що ми не завдаватимемо ударів по цивільній інфраструктурі (по критичній, енергетичній). Природно, що ми будемо бити тільки по місцях, з яких безпосередньо здійснюється агресія — кораблі з їхніми місцями базування (портами), а також літаки і аеропорти, з яких росіяни здійснюють обстріли. Але на жаль поки що ми не можемо таким чином переконати наших західних партнерів", — визнає голова УЦБС.

Як додав Кузан, зараз Україна вимушена покладатися на власні сили, застосовуючи далекобійні безпілотники. Проте, щоб не зірвати перемовини із Заходом і через військову таємницю офіційно ЗСУ не афішують роботу дронів високої дальності польоту по території росії.

"Публічно ми не підтверджуємо, що ми наносимо будь-які удари по території рф", — підсумовує Кузан.

Як повідомляв "Телеграф", раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав, що згідно з усіма міжнародними нормами, що регламентують правила ведення війни, Україна перебуває у стані війни з російською федерацією.

"Виходячи з цього, ми маємо законне право атакувати будь-які військові об'єкти на територіях, які рф використовує для ведення війни проти нас. Усі ці об'єкти є для нас законними цілями. Рішення про те, користуватися цим правом чи ні, ухвалює командування ЗСУ. Жодних дозволів на це ми не потребуємо", — пояснював нардеп у коментарі "Телеграфу".

Також ми писали, що цього тижня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зробив гучну заяву, спрогнозувавши атаки на російські мегаполіси.