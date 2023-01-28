Війна — день 339: окупанти тиснуть на Вугледар і штурмують Бахмут

Оперативно про головне 28 січня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 339 днів. Після відходу ЗСУ від Соледара окупанти сфокусували свої зусилля на Вугледарі та, як раніше, продовжують штурмувати Бахмут. Водночас росіяни активно поширюють інформацію про нібито підготовку наступу українських захисників на Луганщині та Запоріжжі. Водночас країни Заходу демонструють безпрецедентний рівень підтримки та висловили готовність передати для ЗСУ сотні танків.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У Стокгольмі зустрілися міністри юстиції ЄС — обговорювали притягнення рф до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

00:00 ЄС відкрив у Польщі енергетичний хаб для доставлення екстреної допомоги Україні. На першому етапі до нашої країни доставлять 1000 генераторів

З даними за 25 січня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 336: "танкова блокада" прорвана, ЗСУ тиснуть на Луганщині

Про те, що відбувалося 26 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 337: окупанти атакують на сході та посилюють обстріл мирних міст

Інформація за 27 січня доступна у зведенні: Війна – день 338: окупанти продовжують наступати на Бахмут, але зазнають величезних втрат