Екссекретар РНБО назвав головні слабкості путіна і спростував міф щодо Байдена

Володимир Горбулін розказав, коли саме росія почала готуватися до війни і що буде після

Відомий наратив про те, що нібито президент США Джо Байден напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну нібито якимось чином підштовхував путіна до війни, є хибним. А під час і після особистої зустрічі політиків у москві в 2011 році, коли путін був прем'єром, а Байден віцепрезидентом Штатів, кремлю не вдалося включити представника Білого дому в зону свого впливу.

Таку думку напередодні в "Українському домі" висловив академік, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін на презентації книги "Над прірвою. 200 днів російської війни", коментуючи взаємовідносини лідерів США та рф в контексті мотивів агресії кремля проти України.

"З путіним я особисто познайомився наприкінці 1990-х. На той час він був головою ФСБ, а я вже був (четвертий чи п'ятий рік) секретарем РНБО. Не можу сказати, щоб він на мене справив якесь враження. Це — непомітна людина, але з дуже гострим поглядом. На той час я знав, що в рф були значно сильніші люди, які могли її очолити. Мабуть, розвиток подій з того часу був би іншим. З самого початку правління путіна ми почали відчувати до України "особливе відношення", — зазначив Горбулін.

За його словами, в рф вже протягом перших 10 років "епохи путіна" почало формуватися "відношення росії до України, як до держави, яка обов'язково повинна стати частиною російської федерації".

"Причому цього ніхто не приховував, і все більше стало з'являтися відповідних заяв, таких статей і т.п. Дуже добре пам'ятаю 2003 рік і Тузлу… Вже тоді можна було подивуватися фантазії цієї людини. А далі становилося все гірше і гірше. Я приглядався до його життя і мене цікавило, як взагалі він міг прийти до влади в росії. Він нічим не відмітився в Німеччині, нічим не відзначився по поверненню в Ленінград, йому повезло, що колись Собчак йому якісь читав лекції. А потім путін перейшов у москву одразу в адміністрацію президента, де перед ним були більш сильні люди. Такий злет лякав, тому що був дуже швидким", — розказав екссекретар РНБО, уточнивши, що причиною кар'єрного успіху путіна був лобізм "ленінградського відділення ФСБ".

Горбулін також зазначив, що коли путін "додумався передати на деякий час медведєву керування державою, я подумав, що це дуже сильний на майбутнє хід — так воно і сталося".

"Єдине, що у цьому періоді (2008-2012 гг. — Авт.) треба брати до уваги, що Байден був тоді віцепрезидентом США, а путін займав посаду прем'єра. І якщо між президентом США і медведєвим якісь стосунки встановилися, то між путіним і Байденом нічого загального не створилося. А далі почалися історичні ексцеси. І те, що ми прийшли до такого кінця, свідчить тільки про одне — ця людина живе собою, живе власними інтересами, але цей власний інтерес має розповсюджуватися на весь білий світ", — сказав академік.

Він додав, що російська агресія справді демонтувала світову систему безпеки, яка встановилась після Другої світової війни. Тож після перемоги над путінізмом Заходу разом з Україною треба заново відбудовувати колективний захист.

"Не можу сказати, що у мене була абсолютна впевненість, що відбудеться велика війна між Україною та росією. Але останні два роки (до 24 лютого 2022 р, — Авт.) ситуація, яка складалась у відношеннях між двома країнами, все більше і більше наближала до думки, що ми не просто віддаляємося, а не розуміємо одна одну. І що у наших країн абсолютно різні погляди на те, як слід жити. Я не просто помилявся, коли казав, що путін любить життя і тому війни не буде, я схибив у іншому. В тому просторі, який путін для себе створював і про який він мріяв, там була тільки одна людина — він сам, а все інше людство і світ мали б бути під ним", — підкреслив він.

За оцінками екссекретаря РНБО, найперші важливі досягнення України після повномасштабного вторгнення рф — вдала оборона Києва, а також те, що "Євросоюз залишився монолітною організацією, і теж саме відбулось з НАТО як головною структурою по безпеці у світі".

У свою чергу директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак (співавтор книги "Над прірвою") додав, що не можна оцінювати Байдена, виходячи виключно з позиції україноцентризму.

"Звісно, у Байдена було чимало факторів, які впливали на його рішення (в протидії рф, — Авт.). Мені здається, два головних фактори наступні: По-перше, президенту США було важко відновити лідерство в НАТО після того, як це лідерство фактично втратив Трамп. По-друге, Байдену дуже важко було зважитися на якісь рішучі дії, оскільки фактор Китаю постійно був на порядку денному… Де-факто, вийшло так, що, відновивши лідерство, Байден зробив західну могутність слабкою силою. І саме цим він "підбурював" путіна. Кожен путінський шантаж, кожні агресивні дії — завжди де-факто мали рефлексію, і не найкращу для України. Тобто операції, які проводилися не на полі бою, а в політико-дипломатичній площині, в принципі (ми мусимо це визнати) були успішними особисто для путіна. Оскільки Захід починав одразу тремтіти перед думкою, що може відбутися пряме зіткнення росії з НАТО. І за рахунок цього в принципі путін живе", — сказав Бадрак.

Як повідомлялося, цього тижня президент Сполучених Штатів Джо Байден ухвалив рішення про передачу Україні американських танків Abrams, що своєю чергою спонукало уперту Німеччину прийняти рішення про передачу танків Leopard українським військовим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив путіна, що підтримка України з боку Заходу не зменшиться.