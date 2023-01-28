В Україну прибули перші системи боротьби з іранськими дронами "Ловці Шахедів": що відомо

На зібрані українцями гроші куплено 6 систем протидії ворожим БПЛА

Іранські дрони, як набридли українцям, незабаром може очікувати цілком закономірний фінал — знищення.

На це дозволяє сподіватися повідомлення про те, що в Україну прибули "Ловці Шахедів", кошти на купівлю яких у середині жовтня почали збирати фонд UNITED24, Monobank та волонтер Ігор Лаченков.

Про прибуття "Ловців" повідомили у Мінцифри.

Згідно з повідомленням у Telegram глави відомства Михайла Федорова, всього закуплено 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це комплекси радарів та засобів глушення сигналу, які допомагають виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускають свої дрони. Fortem DroneHunter F700 — автономний дрон з радіолокаційним керуванням та штучним інтелектом, що летить на швидкості більше 100 км/год, перехоплює та приземлює безпілотники.

"Ловці Шахедів" захищатимуть енергетичні об’єкти України від ворожих дронів.

Також у міністерстві показали навчання операторів на полігоні.

Раніше повідомлялося про те, що на Дніпропетровщині купили ефектний засіб проти російських дронів під назвою "Промені смерті".