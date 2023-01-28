"Не розумію, звідки такі дані": Данілов прокоментував удари по військових об'єктах рф

Українці — не росіяни, і атакувати цивільну чи критичну інфраструктуру не зацікавлені

Україна може завдавати ударів по військових цілях на території росії. Заборон на проведення таких операції західним озброєнням немає.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час інтерв’ю на "Радіо Свобода". Проте він окремо зазначив, що це мають бути виключно військові об’єкти дотичні до діяльності армії рф в Україні.

Секретар РНБО заявив, що не розуміє звідки пішли дані, що Україна не може влучити по військових цілях. На відміну від ворога, українці не знищують об’єкти критичної інфраструктури, лікувальні та освітні заклади. "Якщо ми будемо працювати, то це будуть тільки військові об'єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті", – розповів Данілов.

В тому ж інтерв’ю він оцінив, скільки триватиме складний період у війні з росією. Мова йде про місяці, а не тижні. Нагадаємо, в грудні стало відомо, що українські розвідники проводять операції на території країни-агресора. Засоби не розголошуються, але під прицілом тільки військові цілі.