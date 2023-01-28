"Допомога не може бути, як салямі": у МЗС пояснили, чому Захід має підтримувати Україну зброєю

Для припинення війни Україні треба допомога і варто враховувати кілька факторів

Єдине, що може змусити росію припинити війну — потужна підтримка України з боку Заходу. Партнери нашої країни наразі почали розуміти, що допомогу не можна давати дозовано.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник під час дискусії "NV Україна і Світ попереду 2023" порівняв допомогу із салямі, зазначивши, що не можна її потроху "нарізати і чекати". Має бути допомога тим, що є в наявності.

Окрім цього, для виведення російських військ з території України важливими є внутрішній російський та китайський фактори. Роль останнього тільки зростає. Це відчуває не тільки Україна, а й партнери. Мельник не впевнений, що позиція Китаю "більш для нас прийнятною чи позитивною. Фактом є те, що вона не стала гіршою". Це важливо, наголошує дипломат.

На його думку, процес прийняття рішення щодо рф ще триває у керівництві Китаю. Стратегію нових стосунків із Китаєм треба вибудовувати з огляду на війну, адже зараз відносини в стані переосмислення. Мельник також наголосив, що не дивлячись на підхід США до допомоги, буде важлива роль і партнерів у Європі, зокрема Німеччини.

Західні партнери готуються до ескалації або тривалої війни з боку росії. Проте зменшувати підтримку України не планують. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Україну не направлятимуть тільки солдатів чи авіацію.