Настає велика битва: The Guardian назвала три ділянки фронту, де Україна може наступати

Зберігається ймовірність наступу росії на тих самих напрямках

Найближчі місяці на фронті стануть дуже важливими — велика битва між росією та Україною може відбутися навесні, розпочавши найінтенсивнішу фазу війни. Це буде битва за перевагу з використанням мотопіхоти, артилерії, авіації та, можливо, морського десанту для подолання фіксованих позицій.

The Guardian описує три ділянки фронту, де бої можуть розпочатися. Проте атака одному з них може бути відволікаючим маневром для наступу іншому чи спробою скувати війська противника.

На сході в Луганській та Донецькій області, де в останні місяці йшли найкровопролитніші бої, найімовірніші майданчики для великого наступу навесні як з боку росії, так і з української сторони. Наступ можливий навіть із політичних причин — росія кинула тисячі солдатів на смерть, щоб заявити про просування під Бахмутом та Соледаром. Українські військові можуть провести наступ на Луганщині в районі Кремінної — цей напрямок на Луганськ може бути найслабшим місцем російської оборони.

Східна лінія фронту – інфографіка The Guardian

Рішення результату війни в The Guardian бачать на південному фронті. Навіть якщо наступ ЗСУ буде розпочато на сході, українським військовим у якийсь момент доведеться повернути на південь. Це потрібно для звільнення Запорізької та Херсонської областей та наприкінці — Криму. Називають два варіанти контрнаступу:

великий танковий штурм сушею з-під Гуляйполя на південь у бік Мелітополя

морський десант через Дніпро на Херсонщині.

На користь другого варіанта говорить те, що вже йдуть бойові зіткнення у дельті Дніпра, а також інформація про створення Україною водних спецпідрозділів та постачання річкових патрулів в останньому пакеті США. Ворог також може вдарити на півдні – на схід від Гуляйполя на кордоні Запорізької та Донецької областей у районі Великої Новосілки.

Лінія фронту на півдні — інфографіка The Guardian

Північний напрямок для атаки є малоймовірним, вважають експерти. Немає даних про створення в Білорусі ударної групи для наступу. Нагадаємо, що Україні хоч і пообіцяли багато видів нового озброєння, але необхідно навчитися ним користуватися та вести злагоджені бойові дії. Це може затримати постачання на фронт на кілька місяців.