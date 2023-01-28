Переговори щодо літаків йдуть прискорено: в Україні пролунали важливі заяви

Країни-союзники розуміють, що Україні вкрай потрібна штурмова авіація

У рамках першого пакету авіаційної допомоги Україна розраховує отримати від країн-союзників 24 сучасні винищувачі. У пріоритеті, звісно, американські літаки F-16.

Про це в інтерв’ю El Pais розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, очікується передача двох батальйонів винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.

У пріоритеті для України отримати американські винищувачі F-16, але альтернативою можуть бути французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen. Але швидко розпочати виконання завдань нові винищувачі не зможуть — українським пілотам та командам обслуговування знадобиться близько півроку, щоб освоїти нову техніку.

Радник голови ОП Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з іноземними партнерами щодо передачі Україні штурмової авіації та далекобійних ракет йдуть у прискореному режимі. Як він сказав в ефірі телеканалу FREEДOM, партнери розуміють, як розвивається війна в Україні і що штурмова авіація вкрай потрібна.

"Наші партнери розуміють, як розвивається війна. Вони розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили та бронетехніки, яку вони ж нам і дають, необхідна обов’язково. Так само для того, щоб різко знизити ключовий інструмент російської армії — артилерію, нам необхідні ракети. Тому переговори вже йдуть, переговори йдуть прискорено", — заявив Подоляк.

Проте є нюанси у переговорах щодо психологічного статусу країн-партнерів. Деякі країни все ще переймаються тим, що світовий загальноприйнятий порядок "повністю ламається через війну".

"Втім, вони поки що не можуть відмовитися від свого деякого консерватизму. Буквально за короткий час ми вийдемо на такі інструменти — авіацію та ракети", — підсумував Подоляк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі оголосили про створення танкової коаліції, до якої увійшли близько 10 країн. Союзники мають намір вирішити питання щодо передачі Україні танків Leopard 2A4.