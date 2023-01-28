Пораненому під Бахмутом снайперу потрібна нова зброя: у мережі оголосили збір на помсту окупантам

Загальна сума необхідної допомоги – півмільйона гривень

Український снайпер Володимир Вакуленко, якому у березні 2022 року збирали на тепловізійний приціл, знову потребує допомоги. Під Бахмутом він отримав поранення голови та втратив гвинтівку, тому українців просять допомогти купити нову.

Збір оголосив шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар на своїй сторінці у Фейсбуку. Частину суми закриють друзі Володимира, але не вистачає ще близько 500 тисяч гривень.

Володимир Вакуленко у мирному житті був пацифістом і працював дизайнером-архітектором у Бучі, а на початку війни пішов служити до тероборони, а пізніше був направлений на схід. Останнім часом воював під Бахмутом, де й отримав поранення голови — під час бойового завдання снайпера "дістав" ворожий фугас.

"Володя набрав мене зі шпиталю, тоді він ще був весь у бинтах, і ледве говорив. А набрав для того, щоб не стільки розповісти про поранення, скільки поскаржитися про знищену під час вибуху гвинтівку. "Я ще не закрив рахунок", — прохрипів він тоді. Спочатку я не зовсім зрозумів сказане, а потім виявилося: у перекладі зі снайперської на українську це означає: "я ще маю працювати". Володимиру була потрібна нова зброя замість втраченої", — написав Орест Сохар.

Зараз Володимир Вакуленко завершує реабілітацію, вчиться жити з титановою пластиною в голові та мріє повернутись на фронт, щоб "продовжити рахунок". Сума для самостійної купівлі гвинтівки виявилася непідйомною, тому друзі оголосили збір у мережі та назвали конкретні речі, на які витратиться зібрані гроші.

Гвинтівка – 155 820 гривень

Приціл – 187 004 гривні

Бінокль — 48 960 гривень

Снайперське спорядження — 120 000 гривень

Загалом – 510 тис. грн.

"Не кожен із нас може бути як Володя, але кожен може допомогти. Хоча 20 гривнями. 5221191100936862 Вакуленко Володимир Степанович Приват. 4441114414553576 Моно", — написав шеф-редактор OBOZREVATEL.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Бахмутом загинув ще один український герой. Він збив російський літак ціною свого життя.