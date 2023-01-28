Заплуталися з Єрмаком: прес-служба Генштабу допустила кумедний ляп

Зрештою Єрмака повернули до списку

У пресслужбі Генштабу ЗСУ вирішили поширити інформацію від Головного управління розвідки про російську інформаційну операцію, що готується, але допустили кумедний ляп.

Як видно в історії змін у повідомленні Генштабу, спочатку до списку осіб, проти яких росіяни готують кампанію з дискредитації, було включено керівника Офісу президента Андрія Єрмака, проте пізніше його видалили, а потім знову повернули.

"Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського, тощо", — говориться в повідомленні, опублікованому 27 січня о 20:26.

О 20.52 повідомлення було виправлено, а зі списку зникло ім’я Єрмака.

О 21.59 повідомлення було виправлено ще раз, і ім’я голови ОПУ знову повернулося до списку.

Як повідомлялося раніше, напередодні ГУР МО попередило про те, що проти зазначених осіб готується масштабна інформаційна кампанія з дискредитації, за допомогою якої росіяни хочуть поширити в українських та міжнародних ЗМІ сфабриковані дані.

Як відомо, росіяни після початку повномасштабного вторгнення неодноразово використовували неправдиву інформацію про Україну. При цьому деякі фейки з’являються і в західних ЗМІ.