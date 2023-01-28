Успіх контрнаступу ЗСУ залежить не лише від західної техніки: експерт пояснив, на що варто звернути увагу

Окупаційні війська відчувають брак снарядів, чим можуть скористатися ЗСУ

Успішність українського контрнаступу безпосередньо залежить від масштабів "снарядного голоду" в окупаційному угрупуванні.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий Одесит"), контрнаступ ЗСУ триває щодня, але зараз його мета полягає у виснаженні ресурсів противника.

За його словами, багато хто з тих, хто чекає на новий контрнаступ, почали висловлювати припущення про те, що нібито новий його етап буде здійснено після формування підрозділів виключно на західній техніці.

"Можливо ця версія має право на життя, але формування таких підрозділів може зайняти до двох місяців, а можливо і трьох", — написав він.

Водночас він зазначає, що у росіян падає кількість снарядів, які вони вистрілюють за добу. Станом на кінець січня, ця цифра досягає 15 тисяч снарядів на добу, і хоч зрідка цей показник піднімається до 20-25 тисяч, але потім неминуче падає до позначки 10 тисяч.

Для порівняння Коваленко зазначив, що у березні 2022 року цей показник становив 70-80 тисяч на добу.

Він не виключав, що в найближчі пару місяців цей показник скоротиться до 10 тисяч на добу, а на фронті утвориться все більше місць, які російська артилерія не зможе ефективно обороняти через дефіцит снарядів.

"Таким чином, чим нижчий потенціал російської артилерії, тим успішніший контрнаступ ЗСУ і менше втрати, як в особовому складі, так і техніці", — написав він, додавши, що для прориву слабких ділянок і знадобляться нові БТГр на західній техніці.

Коваленко підкреслив, що контрнаступ ЗСУ йде щодня і щогодини, але на цьому етапі завдання стоїть у виснаженні запасу російських сил, а про дату початку активної його фази знає лише Генштаб.

Як повідомлялося раніше, український полковник запасу, провідний військовий експерт Роман Світан раніше висловлював думку, що вихід українських військ на кордони 1991 року та завершення активної фази бойових дій може настати вже до літа 2023 року.