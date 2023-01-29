Заморозки бойових дій не допустять: військові США ухвалили важливе рішення

Бійцям ЗСУ належить пройти експрес-курс навчання загальновійськовому бою

Спроби кремля заморозити військовий конфлікт з Україною будуть на руку агресорові, тому США та їхні союзники знайшли спосіб змінити динаміку бойових дій у нашій країні.

Про це йдеться у статті у виданні The New York Times.

"З побоювань того, що заморожування конфлікту може бути на руку росії, США та союзники останніми тижнями почали активніше обговорювати, як змінити динаміку на полі бою на користь України", — зазначають автори статті.

Досягти потрібної динаміки бойових дій допоможе не лише постачання найсучасніших видів озброєнь, у тому числі танків, бойових машин піхоти та артилерії, а й розширення навчання українських військових веденню загальновійськового бою із застосуванням піхоти, танків та артилерії.

Таке навчання, на думку американських військових, дозволить бійцям ЗСУ "використовувати все нове обладнання у зв’язці".

"Це буде експрес-курс навчання тому, що американські військові називають загальновійськовим боєм, ведення якого відточується у ЗС США місяцями, якщо не роками тренувань ", — йдеться у статті.

Іншими словами, українські військовослужбовці матимуть шанс стати справжніми "профі" у військовій справі.

Нагадаємо, США незабаром почнуть навчати українських військових управлінню "вбивцями танків", а Німеччина – використанню новітніх засобів ППО.