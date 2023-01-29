Росіяни виснажилися, але не полишають спроб захопити Бахмут: актуальні карти боїв

Загарбників майже не зупиняють серйозні втрати, яких ЗСУ їм завдали на Донецькому напрямку

Російський наступ на і без того покалічений Бахмут усе ще триває, хоча інтенсивність тиску з боку "вагнерівців" дещо зменшилася. На це впливає величезна кількість втрат, яку приватна військова компанія євгенія пригожина отримала на Донбасі після відсічі ЗСУ. Наразі основний штурм "групи Вагнера" зупинився під Соледаром, але на Бахмутському напрямку, ймовірніше за все, їх замінять представниками регулярної російської армії.

До таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (США) у свіжому зведенні на ранок 29 січня. Фахівці підкреслюють, що тисячі вбитих "вагнерівців" серйозно вплинули на перебіг бойових дій на Донбасі, хоча росіянам і вдалося отримати певні успіхи під Соледаром.

При цьому окупанти не припиняють наземних штурмів попід Вугледаром та активізувалися на території Запорізької області. Оборонну позицію вони тримають на відрізку Сватове-Кремінна, сподіваючись на успішне захоплення Лиману Донецької області. Цей населений пункт вони б хотіли захопити, перш ніж розпочати фінальну битву за Бахмут. І хоча бойової потужності для підтримки одразу кількох наступальних операцій росіянам не вистачає, військове керівництво армії рф роздумує над тим, аби розпочати щось подібне напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Карта боїв в Україні 29 січня

Схід України

Напередодні ворожі солдати намагалися контратакувати в різних місцях, намагаючись відновити власні втрачені позиції на вже згаданому відрізку фронту Сватове-Кремінна. Ймовірно, вони мають певні успіхи під Гряниківкою, також тривали бої біля Червонопопівки, Невського і Макіївки. Українські ж військові тримають оборону, а також проводять окремі розвідувальні дії, зокрема в районі Невського та Тернів. Також у цьому районі посилився артилерійський вогонь з боку ЗСУ, що дозволяє більш ефективно знищувати техніку та скупчення сил противника.

Карта боїв на Донбасі 29 січня

На Донеччині все ще вельми спекотно, зокрема під Бахмутом. За останню добу наші захисники змогли відбити наземні штурми на околицях самого міста, а також в районі найближчих населених пунктів — Роздолівки, Красної Гори, Іванівського, Кліщіївки і Дружби. Росіяни не полишають спроб штурмувати Бахмут, імовірно, маючи певні успіхи на північно-східних околицях.

Також продовжується активне протистояння воюючих армій в районі Донецька та Авдіївки. Як свідчать повідомлення Генштабу, ЗСУ вдалося відбити штурми ворога під Водяним, Мар'їнкою і Побєдою.

Карта боїв на сході України 29 січня

Не припиняє ворог тиснути і на заході Донеччини. Українські військові успішно впоралися із ворогом, який намагався штурмувати позиції біля Пречистівки і Вугледара. Поки що ворог зазнає невдачі, намагаючись пропрацювати обхід українських сил у цьому районі та захопити під контроль дороги.

Південь України

Уже другий день поспіль більшість російських джерел та "військових кореспондентів" мовчать про будь-які наземні атаки армії рф на Запорізькому напрямку. Цілком імовірно, що ворог може переміщати техніку на певні позиції, аби згодом раптово атакувати. При цьому окремі артилерійські удари в регіоні не припиняються, хоча цьому дуже сильно заважає погіршення погодних умов. До того ж, є у ворога й додаткові проблеми зі спробами наступати — вночі це видається майже неможливим через наявність складної мережі укріплень вздовж лінії фронту.

Карта боїв у Запорізькій області 29 січня

Особливих новин із Херсонського напрямку теж немає. В Інституті вивчення війни підкреслюють, що хоча інтенсивність боїв на півдні набагато менша, ніж на Донбасі, це не заважає противнику бити по мирних містах і селах Херсонщини, Запоріжжя та Миколаївщини.

Карта боїв у Херсонській області 29 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що західні аналітики все частіше починають говорити про можливу підготовку Україною до великого наступу. Зокрема, уже визначено три основні напрямки, на яких ЗСУ здатні просунутися і отримати гарні успіхи.

Не в останню чергу цьому можуть сприяти обіцяні західними партнерами танки, сформувавши "залізний кулак" із яких, наші захисники здатні не лише наступати.