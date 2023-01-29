В Іловайську вночі пролунали вибухи: ЗСУ прицільно вдарили по скупченню окупантів (відео)

У Донецькій області знову "бавовна"

На сході України тривають тяжкі бої з російськими окупантами. 29 січня військові ЗСУ влаштували "спекотну" ніч загарбникам у тимчасово окупованому Іловайську, завдавши потужного удару по залізній станції.

Удару по російських окупантах було завдано в той момент, коли вони розвантажували на залізничній станції особовий склад та техніку. Про подію у своєму Telegram-каналі розповів офіцер Збройних сил Анатолій Штефан.

"Ні на мить ми не забуваємо про дострокову демобілізацію упирів. Уточнюємо кількість та якісну характеристику", — написав український військовий Штефан.

Пізніше у місцевих телеграм-каналах було опубліковано відео вибухів у місті. На кадрах видно яскравий спалах і чути гучний звук.

Тим часом окупаційна "влада" повідомила у мережі про те, що по станції, де знаходилися військові рф, ЗСУ випустили сім ракет реактивної системи залпового вогню.

Загарбники пишуть, що внаслідок удару було пошкоджено залізничну інфраструктуру. Однак про кількість постраждалих та загиблих у їхніх постах немає жодного слова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові успішно відпрацювали за локацією загарбників у Запорізькій області. У споруді, за якою було завдано потужного удару, знаходилося близько 150 російських військових.