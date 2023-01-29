"Це наслідки їхньої політики": у ЗСУ відреагували на нічні вибухи в Ірані

Можливо, те, що відбувається, змусить владу Ірану переглянути свої погляди на допомогу країні-агресору

Останні події в Ірані, пов’язані з вибухами в одному з центрів з виробництва боєприпасів Міноборони, є наслідками політики керівництва країни, яка постачає дрони-камікадзе росії, тим самим підтримуючи російську агресію на території України.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Те, що відбувається в Ірані, можна лише назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони по-іншому спрямовуватимуть свою підтримку країнам-терористам і не допомагатимуть росії вчиняти свої злочини", — каже Ігнат.

Він також додав, що росія хоче отримувати від Ірану озброєння, яке у російських загарбників у дефіциті. Йдеться про балістичні ракети, ударні безпілотники, в тому числі й "Шахеди", і т.д. Тегеран своєю чергою натомість хоче від москви літаки.

"Іран має певних ворогів у регіоні, тому сподіватимемося, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні на озброєння українським військовим надійшли перші системи боротьби з іранськими дронами "Ловці Шахедів". У Мінцифрі показали, як вони виглядають та що вміють.