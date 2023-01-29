Новий наступ росіян: експерт назвав найімовірніший напрямок для нового удару

Тільки на одному з чотирьох плацдармів у окупантів налагоджено логістику

На тлі численної інформації про новий російський масштабний наступ, що готується, експерти роблять свої прогнози, з приводу того, як це може відбуватися. Так, наприклад, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко назвав можливий напрямок для атаки окупантів.

У коментарі виданню ТСН Коваленко сказав, що зараз в Україні є 4 складні плацдарми, де військова обстановка може змінитися будь-якого дня. Йдеться про лівобережну Херсонщину, Запорізьку область, донецький і луганський плацдарми.

"Росіяни концентрують сили та засоби у великій кількості" — каже Коваленко.

При цьому, на думку експерта, можливість вести наступ вони мають лише на одному із цих чотирьох плацдармів.

"З цих чотирьох плацдармів вониможуть вести наступальні дії тільки одним — донецьким. Це єдиний плацдарм, де вони мають більш-менш налагоджену логістику та мають можливість вести наступально-штурмові дії", — передає видання слова експерта.

Але і тут у росіян не так все добре, як їм можливо хотілося б.

"Росіяни, хоч і мають на цьому плацдармі велику концентрацію сил та коштів, але всі вони станом на сьогоднішній день недоукомплектовані технічно. Тобто, немає достатньої кількості техніки", - вважає Коваленко.

Що стосується інших названих напрямів, Коваленко вважає, що війська росії, що знаходяться там, присутні скоріше для оборонних дій.

"Якщо говорити про інші напрямки, то присутність сил і коштів, які є на Луганщині та в Запорізькій області – скоріше для оборони. Проблема з артилерією більша, ніж на донецькому плацдармі. Якщо вони на Луганщині чи в Запорізькій області перейдуть до наступу, то ресурсу їм вистачить на півтора-два тижні, у разі знищення цього ресурсу вони не зможуть тримати оборону ...", — каже Коваленко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військові експерти дали невтішний прогноз для настання росії.

Також ми повідомляли про те, що чомусь українським військовим теж не варто затягувати з можливим наступом.