"Ворог ближче, людей менше": кореспондент "Телеграфа" показав обстановку в Бахмуті (фоторепортаж)

Місто стало ще більше зруйноване

У Бахмуті, який російські війська намагаються захопити вже протягом майже півроку, тривають запеклі бої. Наші захисники героїчно утримують оборону, а мирним жителям доводиться жити під постійним обстрілом окупантів. Щоб показати, як доводиться нашим людям у Бахмуті фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, вкотре вирушив у найгарячішу точку на карті бойових дій в Україні.

Ян Доброносов провів два дні з бійцями Сил спеціальних операцій у Бахмуті. Він розповів, що за час, що минув з моменту його попередньої поїздки (менше за місяць) місто стало ще більш розбитим, а людей у ньому стає все менше.

"Менше місяця тому приїжджав сюди, і точно можу сказати, що ворог набагато ближче, місто розбите ще більше, а людей все менше", — розповідає Ян Доброносов.

Мирні громадяни проводять весь час у підвалах, виходячи надвір, щоб приготувати собі поїсти на вуличних пічках. Дедалі більше громадян постійно перебувають у пошуках харчування.

"На жаль, випадків коли ти бачиш людину похилого віку біля смітника, і вона шукає там якусь вкусняшку все більше. Є ще одна особливість - завжди поруч якась собака. Люди готують у дворі на вуличних пічках. Живуть виключно в підвалах", — Розповідає фотокореспондент.

Звичними звуками у Бахмуті стала артилерійська канонада. У місті постійно щось вибухає.

Але, незважаючи на всі труднощі, зазначає фотограф, наші воїни роблять все для перемоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кореспондент "Телеграфа" показав зруйнований російськими солдатами Бахмут із висоти пташиного польоту.

Також ми повідомляли про те, що кажуть місцеві жителі про бої за Бахмут.