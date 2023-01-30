Удар ворога по житловому будинку в Харкові: зруйновано поверх одного з під’їздів, є загибла та постраждалі (відео)

Від вибуху ракети отримав пошкодження дах будівлі та квартири на четвертому поверсі

Після виграшу Україною "битви за танки" російський ворог продовжує у властивій йому підлій манері "мститися" мирним жителям, і один з таких ударів було завдано в ніч на 30 січня — окупанти атакували Харків, ударивши, ймовірно, ракетою С-300.

Про це повідомив у Telegram глави ОВА Олег Синегубов.

Його інформацію підтвердив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, додавши, що вибухом зруйновано дах будівлі та частково квартири на четвертому поверсі.

У ході рятувальних робіт вдалося врятувати трьох людей – вони зазнали легких пошкоджень.

На жаль, загинула жінка похилого віку. Її чоловік перебував поряд на момент удару та дивом серйозно не постраждав.

Нагадаємо, що російські загарбники, не маючи змоги гідно протистояти ЗСУ, продовжують тероризувати мирне населення країни, завдаючи численних масових ударів по українським містам, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Останній масований обстріл стався 26 січня. Тоді ворог запустив 55 ракет різних типів, Збройні сили України знищили 47 із них. Було пошкоджено енергетичні об’єкти у Вінницькій, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.