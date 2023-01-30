Ворог продовжує тиснути на Донбасі: свіжі карти боїв в Україні

Ворог обстрілює населені пункти уздовж усієї лінії фронту

Російські окупанти продовжують атакувати Україну зі сходу. Бойові дії не припиняються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ворог заявляє про оборону від українських сил в околицях Куземівки під Сватовим. Окупанти також стверджують про просування в районі Бахмуту.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Українська оборона на лінії Сватове — Кремінна триває. Російські війська проводять обмежені контратаки на захід та південь від Кремінної. Під Сватовим в районі Куземівки росіяни заявили про український контрнаступ.

Карта бойових дій лінія Сватове - Кремінна

В Донецькій області вагнерівці заявляють про просування в районі Благодатного, мовляв, вони захопили цей населений пункт в 12 км на північний схід від Бахмуту. Ворог продовжує атакувати на Авдіївському напрямку, а також на південь — в районі Вугледару. Ворог стверджує про бої зі сходу та заходу від міста.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

Про бої у Запорізькій області даних немає. Ворог веде постійні обстріли як на Запоріжжі (понад 15 населених пунктів під вогнем), так і в Херсонській області.

Карта боєнних дій на півдні України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загострення війни у лютому не минути, вважають експерти. Українській військові не можуть перейти в контрнаступ і змусити росіян тікати через зволікання із допомогою з заходу.