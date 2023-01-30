Як перемогти росію: Горбулін вказав на дві важливі передумови

Екссекретар РНБО оцінив міць ЗСУ та стійкість українського суспільства

На сьогоднішній день Україна має значно більше можливостей для вступу до НАТО, ніж будь-коли з початку своєї незалежності. Причому ЗСУ дійсно об'єктивно можна вважати однією з найбільш сильних армій у Європі.

Таку думку на творчому вечорі у Києві висловив колишній секретар РНБО, академік Володимир Горбулін, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

"Думаю, зараз у нас більше можливостей для вступу до НАТО. Якщо аналізувати взагалі, то сьогодні українська армія, мабуть, одна з найкращих у Європі. І це не може не зацікавити НАТО", — зазначив він.

Як підкреслив екссекретар РНБО, повномасштабне вторгнення росії в Україну зруйнувало ще один проросійський міф про розділеність українців. Тому стійкість суспільства та потенціал ЗСУ стають одними з головних факторів, що наближають перемогу України.

"Війна внесла в наше життя абсолютно непередбачувану ситуацію: напевно, вперше за 31 рік існування України ми стали єдиною нацією. Починаю бачити сьогодні деякі політичні й інші підходи, які раніше були неможливим взагалі, щоб вони існували в нашому суспільстві. Суспільство сьогодні повинно і далі бути об'єднаним, як ніколи (щоб перемогти у війні, — Авт.)", — зазначив він.

Коментуючи "миролюбну" політику Франції та Німеччини і їхні постійні намагання зберегти обличчя путіна, Горбулін відмітив наступне: "Після громадянської війни в росії (1919-1923 рр.) у Францію виїхала передова частина російської інтелігенції і культури. Ці емігранти зайняли там, я б сказав, далеко не останнє місце та залишили свій сильний вплив донині. Це треба враховувати".

"В Німеччині ж існує викривлене почуття вини перед росією. В принципі, воно має бути перед Радянським Союзом. Тоді це було б правильно… Моя особиста думка полягає у тому, що саме цей шлейф минулого і пам'ять про те, що росія залишається могутньою ядерною державою пояснює, чому путін дозволяє собі принижувати світ і чого так себе поводять лідери Франції і ФРН", — сказав екссекретар РНБО, додавши, що за деякими історичними оцінками втрати України в Другій світовій війні перевершують жертви США, Британії та ФРН разом взяті.

Тому за логікою почуття провини у німців мало б бути в першу чергу по відношенню до України.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна має побудувати стійку армію, оскільки це є однією з ключових умов для вступу до НАТО.

До цього генсек Альянсу Єнс Столтенберг також однозначно запевняв, що Україна стане членом НАТО, а зараз їй потрібно більше зброї, щоб відстояти свою незалежність та територіальну цілісність.

Варто зазначити, що про підтримку вступу України до НАТО нещодавно заявив і колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер, відомий своїми проросійськими заявами.