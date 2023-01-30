Бюрократія чи російська агентура: чому Захід зволікав з передачею танків Україні (опитування)

Кожен п'ятий українець вважає, що Захід намагається домовитися із путіним

Українці схвально відгукнулися на рішення Німеччини про поставку Україні своїх танків Leopard 2 та дозвіл на реекспорт такої ж важкої техніки з інших країн НАТО, однак вони губляться в думках про причини зволікання з передачею таких вкрай потрібних Києву бронемашин, вважаючи, що виною тому — європейська бюрократія та робота російсько агентури.

Саме такими є результати дослідження, проведеного соціологічною службою Active Group.

На запитання: "Як ви вважаєте, в чому причина зволікання із рішенням про поставки танків?", половина респондентів назвали бюрократичні процеси в західному світі, а на брак єдності у західних політиків вказали 52,3% питаних. Решта голосів розподілилася таким чином:

робота російської агентури — 26,7%;

невіра у перемогу України — 12,5%;

неготовність ЗСУ — 4%;

перестороги Заходу щодо корупції в Україні — 18,8%;

спроби Заходу домовитись з путіним — 19,5%;

дали іншу відповідь — 7,9%;

не змогли відповісти — 10,3%

При цьому переважна українців упевнена, що сучасні європейські танки здатні переломити хід війни. Так, на запитання анкети "Чи зможе постачання танків радикально змінити ситуацію на полі бою?" дали однозначно ствердну відповідь 39,8% респондентів, радше погоджуються — 45,9%; радше ні — 7,3%; однозначно ні — 1,2%, не змогли відповісти — 5,8% опитаних.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 28 січня 2023 р.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці думають про допомогу Заходу в рамках "Рамштайну".