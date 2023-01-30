"Не прийняв мою пропозицію": Джонсон розповів про вчинок Зеленського на початку вторгнення рф

Зеленський відмовлявся від будь-яких пропозицій покинути країну і поїхати в безпечніше місце

На початку повномасштабного вторгнення росії на територію нашої країни прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пропонував президенту Володимиру Зеленському евакуюватися з України.

У телефонній розмові Зеленський був дуже спокійним, але водночас пояснив важку ситуацію у своїй країні. Про це Джонсон сказав у документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу".

"Зеленський дуже, дуже спокійний". "Але, — каже він мені, — ви знаєте, вони (росіяни — Ред.) атакують всюди", — згадав Джонсон.

Від евакуації до безпечнішого місця Володимир Зеленський відмовився. Він вважав за краще залишатися у своїй країні разом зі своїм народом у такий важкий час.

"Він не приймав мою пропозицію. Він героїчно залишився там, де був", — додав Джонсон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в перші дні повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський отримував пропозицію щодо евакуації й від офіційних осіб Сполучених Штатів Америки та Європи. Однак президент розумів, що його втеча з країни лише деморалізує український народ і, зрештою, це призведе до повалення уряду.