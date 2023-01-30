"Українським дронам бути": Резніков зробив важливе оголошення

Міноборони отримало вже 75 заявок від вітчизняних виробників

У Міноборони збільшують закупівлю безпілотників для Збройних сил України. На нову техніку спрямують близько 20 мільярдів гривень.

Глава оборонного відомства України Олексій Резніков повідомив, що зараз міністерство вже уклало 16 державних контрактів із українськими виробниками БПЛА. Усього було отримано 75 заявок від вітчизняних виробників.

"Після низки зустрічей, переговорів, спорів восени 2022 р. ми досягли радикального спрощення процедури прийняття ОВТ в експлуатацію в армії. У 2023 році ми збільшуємо закупівлю БПЛА для Збройних сил України. На цей сегмент плануємо направити близько 20 млрд грн. Це лише початок, адже йдеться не лише про потреби аеророзвідки, ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування – повітря-земля-вода, це і про коригування артилерії, і про завдання ураження ворогові (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо", — підкреслив Резніков.

Міністр повідомив про те, що 30 січня представники Міноборони, Генерального штабу ЗСУ, а також вітчизняні розробники та виробники БПЛА обговорюватимуть питання щодо розвитку виробництва українських ударних та розвідувальних дронів.

"Найближчими днями я особисто планую зустрітися з українськими розробниками та виробниками БПЛА після іншої дуже важливої зустрічі в інтересах Сил оборони. Так, сьогодні ми стримуємо ворога за рахунок безпрецедентної допомоги партнерів. І щиро вдячні за неї. Але завтра ми маємо бути готові не лише убезпечити себе, але й надати допомогу нашим союзникам, виконуючи роль щита Європи на сході. І я впевнений, що ми справді можемо бути одним із світових лідерів у цій сфері", — наголосив Резніков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну прибули перші системи боротьби з іранськими дронами.

Також ми повідомляли, що українські волонтери "друкують" безпілотники для армії на 3D-принтері.