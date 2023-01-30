Готував ракетний удар по електропідстанціях: СБУ затримала російського агента

Зраднику повідомили про підозру у держзраді

Службі безпеки України вдалося затримати чергового російського агента, завданням якого було наведення ворожих ракет на об’єкти критичної інфраструктури нашої країни.

У повідомленні СБУ йдеться, що агента ФСБ росії було розкрито в Тернопільській області. Метою поплічника країни-агресора був збір інформації про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів.

"Насамперед його цікавили локації та технічні характеристики місцевих електропідстанцій", — повідомляє СБУ.

Отримані дані він планував передати росіянам для підготовки та завдання ракетних ударів по об’єктах енергосистеми, проте українські правоохоронці завадили йому це здійснити. Порушника було затримано безпосередньо під час спроби передачі розвідданих окупантам.

"За даними слідства, зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднив через соцмережі", — пише СБУ.

Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їх координати. Зі своїми роботодавцями спілкувався через спеціальний Telegram-канал. Під час обшуку у зловмисника вилучили телефон на місці злочину розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора

Зраднику вже оголосили про підозру у держзраді. Розслідування продовжується.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ затримала фанатку зрадника стремоусова.

Також ми повідомляли, що підполковник СБУ зливав важливі дані росіянам.