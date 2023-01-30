Потрібні не лише танки: експерт пояснив, з чим у ЗСУ досі серйозні проблеми

Західні партнери розуміють потреби ЗСУ та формують пакети військової допомоги під них

ЗСУ потребують великої кількості будь-якої зброї, але крім танків потрібні ще гармати та інша артилерія, щоб ефективно відповідати на ворожі обстріли. Таку думку висловив директор "Defense Express" Сергій Згурець, зазначивши, що у ворога запаси снарядів у рази більші, ніж у нас.

В ефірі проекту шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократія" Сергій Згурець пояснив, чому ЗСУ потребують великої кількості не лише зброї, а й боєприпасів до неї. На сьогоднішній день супротивник перевершує українську армію за кількістю артилерії.

Сергій Згурець зазначив, що українська армія на сьогоднішній день вистрілює 90 тисяч снарядів на місяць або 3 тисячі снарядів на добу. У той час як російські солдати випускають до 20 тисяч снарядів на добу, а раніше показник був на рівні 60 тисяч пострілів на день.

"У березні ми очікуємо, що цей показник потужності вогневої поразки [росіян] впаде до 10 тисяч пострілів на добу. А ми говоримо, що у нас три [тисячі]. Тобто співвідношення по вогневій потужності залишається 1:3, а якщо ми говоримо про ділянки фронту, де Бахмут чи Соледар, то там артилерія ворога працює потужніше, бо вони перекинули левову частку гармат на вузьку ділянку фронту", — наголосив директор "Defense Express".

Україна намагається не лише утримувати ворога на конкретних напрямках, а й стримує всю лінію фронту. У зв’язку з цим ЗСУ потрібні не лише танки для наступальних операцій, а й більше артилерії разом зі снарядами. Сергій Згурець також додав, що США можуть розпочати постачання в Україну не лише гаубиць М777, а й зброї попереднього покоління — це допоможе компенсувати відставання в артилерії. Друга складова допомоги – це боєприпаси, виробництво яких зараз також намагаються збільшити у США. Боєприпаси до радянських гаубиць та гармат теж відіграють важливу роль для української армії.

"Танки нам потрібні для наступальних підрозділів. І в ці ж бригади потрібна артилерія, тому що в будь-якому підрозділі є танкова складова, потім йдуть бойові машини піхоти (БМП) та артилерійські дивізіони. Нам конче необхідні всі ці модулі і це розуміють американці та європейці, адже ми отримуємо техніку в тій кількості, яка модульно відповідає наступальним підрозділам", — підсумував Сергій Згурець.

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