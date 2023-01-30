"Кремль готує реванш": Зеленський пояснив, чому план росії провалиться

Президент розповів, що Україна готується до контрнаступу

Уряд росії має намір взяти реванш у війні в Україні, але йому це не вдасться. ЗСУ зупинятимуть окупантів і потроху розбиватимуть їхні сили.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 30 січня. За його словами, окупанти вже намагаються здобути перемогу хоч десь, але армія України зупиняє їх.

Президент України наголосив, що він упевнений в українській армії, і натякнув, що Київ готує великий контрнаступ. Плани росії приречені на провал.

"Росія дуже хоче якогось великого реваншу. Я думаю, вона почала його. Я думаю, їм не вдасться забезпечити своє суспільство впевненим позитивним результатом у наступі. ЗСУ потроху зупинятимуть і розбиватимуть окупантів, а ми тим часом готуватимемо свій великий контрнаступ", – зазначив Володимир Зеленський.

Сьогодні партнери діляться з Україною інформацією розвідки, яку ретельно вивчає військове командування країни. Наша розвідка також допомагає інформацією партнерам. Президент додав, що особисто спілкується з представниками країн-союзників щодо ризиків повторного наступу росії та обговорює варіанти посилення співпраці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому росія поспішає провести наступ. Провал кремля у війні проти України призведе до величезних військово-політичних втрат для російської сторони.