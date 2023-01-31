"Основна із загроз": у ЗСУ розповіли, яку зброю хочуть отримати росіяни

Загроза отримання росіянами іранських ракет досі нікуди не ділась

Керівництво країни-окупанта все ще розраховує на отримання від Ірану далекобійних балістичних ракет, проти яких Україна поки не має засобів захисту.

Як повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі єдиного марафону новин, балістичні ракети складно перехопити, а тому Україна потребує більш просунутих систем ППО, на кшталт SAMP-T або Patriot PAC-3.

"Основна з загроз, яка висить у повітрі і ще може бути реалізована, це, зрозуміло, іранські ракети", — сказав він.

За його словами, росія не залишила надій отримати від Тегерана ракети Fateh та Zolfaghar, а також безпілотника-камікадзе.

Ігнат додав, що з основних загроз, які є на цей день, крім іранських ракет, це ракети "Кинджал", Х-22 і перероблені для стрільби по наземних цілях ракети від ЗРК С-300 і С-400.

Він зазначив, що можна спробувати знищувати пускові установки на місцях їхньої дислокації, проте Україна та партнери розуміють, що для захисту необхідні свої засоби.

"Ми бачимо зрушення: Італія, Франція теж заявили про готовність передавати і ці системи Україні, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж таки "Рамштайну". Тому загроза є, вона нікуди не зникла, і повинні на неї реагувати", — додав спікер. НД ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, в Італії повідомили про підготовку нового пакету військової допомоги, до якого увійдуть установки SAMP-T. Крім того, країна разом із Францією мають намір закупити 700 ракет до цієї системи на суму в 2 мільярди доларів.