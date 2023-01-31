Окупанти могли просунутися на сході і чекають на наступ: свіжі карти боїв в Україні

Ворог веде обстріл уздовж лінії фронту

Російські окупанти готуються до наступу – це підтверджують дані із різних джерел. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що він розпочнеться найближчими місяцями.

Згідно зі звітом, ворог тим часом намагається повернути позиції на захід від Кремінної. Українські війська ведуть контрнаступальні операції на північний захід від Сватового. На Луганщині Сили оборони також атакують ворога й у тилу. На Донеччині ворог не зупиняється — намагається просунутися біля Бахмута. У Запорізькій області руху противника та атак не зафіксовано.

Наступальні дії фіксуються на Лиманському та Бахмутському напрямках, ворог зазнає втрат, повідомляє Генштаб. Атакує також в Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – веде оборону. Атаки окупантів відбито в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Ворог чекає на українське контрнаступ у районі Сватове — заявляють про перекидання техніки в район Куп’янська. На околицях Кремінний ворог останніми днями проводить наземні атаки з метою повернути позиції — на захід від міста в районі Діброви, Білогорівки Луганської області та Ямполівки Донецької області.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

На Донеччині триває наступ у районі Бахмута — під ударами населені пункти на північний схід, північ, південний захід. Захоплення Благодатного вагнерівцями підтвердили геолокаційними знімками. На Авдіївському напрямі продовжуються атаки. Частину Водяного ворог міг окупувати. Бої також тривають у Мар’їнці. У західній частині Донецької області продовжуються напади росіян. Їхня мета, ймовірно, оточити Вугледар.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Наземних ударів на Запоріжжі не зафіксовано, як і сил для повномасштабного наступу. Невдалі атаки по 10 осіб для покращення позицій тривають. Тим часом Сили оборони продовжують ліквідувати окупантів у тилу та заважати їх логістиці. Ворог обстрілює південні області України, зокрема й запальними снарядами.

Карта бойових дій у Запорізькій області

Лінія фронту у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв про постачання в Україну важливої техніки. Поки бойові машини "Бредлі" вже виїхали, у Німеччині обіцяють поставити один із видів допомоги до кінця 2023 року.