Деокупація півдня України: експерт розповів про плани ЗСУ і пояснив, у чому складність наступу

Важка зброя дуже потрібна на Південному напрямку, але її туди ще якось потрібно доставити

Західні танки й інша важка зброя дуже потрібні для звільнення Південного напряму, адже лише для однієї наступальної операції Збройним силам потрібно не менше трьох сотень одиниць такого потужного озброєння. Однак перенаправити їх туди зараз практично неможливо, адже росія впевнено утримує контроль над Бердянськом, Мелітополем і Кримом.

Про це у черговому сюжеті проєкту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара розповів директор Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, станом на сьогодні просування на лівобережній частині Херсонської області та Запоріжжя — суттєво розрізняються за можливостями використання тих чи інших наступальних операцій ЗСУ і сил для цього. До прикладу, на лівому березі Херсонщини відкрита місцевість і там немає перешкод, які б унеможливлювали використання бронетанкової техніки, так потрібної українцям.

Водночас, щоб її туди передати, українським захисникам необхідно пробити "коридор" на Мелітополь і Бердянськ, однак зараз саме цей напрямок є більш складним, адже там зосереджується велика кількість річок, рельєфна місцевість і лінія оборони противника.

"Щоб ЗСУ в перспективі могли провести наступальні дії на цьому напрямку, їм потрібно поєднувати це з ударними можливостями і "Хаймарсів", і артилерії, і навіть авіації. Тому що не можна просто так кидати туди танки, сподіваючись, що вони стануть такою собі суперсрібною кулею, яка дозволить вбити російського вампіра. Це вкрай складна операція. Але чим більше захищеності для наших воїнів, тим менше втрат і тим більше шансів на те, що отримати успіх вдасться у більш короткий проміжок часу", — пояснив Згурець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що для подальшої деокупації захоплених росією територій Збройним силам потрібні не лише західні танки, а й навчитися ефективно використовувати одночасно різні види озброєння.