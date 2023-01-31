Україну обурила заява президента Хорватії про Крим — у МЗС відповіли

Незважаючи на заяви Мілановича в Україні, вдячні Хорватії за підтримку у боротьбі проти росії.

Цілями України у війні проти росії є повернення всіх територій та вихід на кордони 1991 року. І в нашій країні впевнені, що ми їх спроможні досягти. Однак у Європі, мабуть, не всі поділяють цю думку, роблячи гучні заяви про те, що Крим нібито ніколи не буде Україною. Таку думку озвучив президент Хорватії Зоран Міланович, і в українському МЗС вже знайшли, що йому відповісти.

Представник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що в нашій країні вважають неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України.

"Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави", — сказав Ніколенко.

Водночас представник МЗС зазначив, що в Україні високо цінують і дякують уряду Хорватії та хорватському народу за непохитну підтримку українців у боротьбі проти агресії росії.

Нагадаємо, що президент Хорватії Зоран Міланович закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що "Крим ніколи більше не буде українською територією". Також він додав, що "росія – небезпечна країна" і, за його словами, ніхто цього не розуміє.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити Крим до кінця літа 2023 року.

Також ми повідомляли про те, що буде з Кримом після повернення в Україну.