Буданов поділився подробицями про ніч вторгнення росії: "Привів дружину в кабінет"

Буданов побоювався, що все піде не так, як він передбачав

Начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Кирило Буданов дав інтерв’ю відомій американській газеті, в якому розповів, що робив напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У розмові з журналістами The Washington Post Буданов розповів, що за кілька годин до передбачуваного ним нападу росії він привів дружину у свій кабінет, побоюючись, що гіршого справді не станеться. Видання зазначає, що начальник військової розвідки був одним із нечисленних українських чиновників, які були переконані, що росія нападе на Україну і спробує захопити Київ.

Ніч 23 лютого Буданов з дружиною провів у кабінеті, дивлячись на годинник і побоюючись, що його кар’єра в ГУР може обірватися, якщо все піде не так, як він голосно пророкував скептично налаштованому політичному керівництву України.

"У нас була розмова про те, що коли цього нападу не станеться, ми виглядатимемо не дуже добре. Звучить дуже дивно, але я боявся, що все піде не так, як має бути", — передає видання слова Буданова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов закликав не недооцінювати нашого ворога, який, на його думку, "вчиться на своїх помилках".

Також ми повідомляли про те, що Буданов відкрив правду про місію та вбивство переговорника Кірєєва у Києві.