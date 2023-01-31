Прогнози наступу, двійники путіна та ядерний удар: все головне з нового інтерв’ю Буданова

Буданов відповів на низку важливих питань, які цікавлять чи не кожного українця

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав розгорнуте інтерв’ю газеті The Washington Post, в якому розповів про свої передбачення повномасштабного російського вторгнення, злочинні плани агресора, про хвороби президента рф володимира путіна і "бавовнах" на окупованих територіях.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав для читачів найцікавіші тези Буданова, озвучені у новому інтерв’ю.

Про прогнози повномасштабного вторгнення

У нас (з дружиною – ред. редакцією) була розмова про те, що якщо цього нападу не станеться, ми виглядатимемо не дуже добре… Звучить дуже дивно, але я боявся, що все піде не так, як має бути.

Про плани рф

росія зосередиться на окупації більшої території у східних районах Донецької та Луганської областей. Відновлення наступу військ, дислокованих на північ від України, в Білорусі малоймовірне, а лише спроба відволікти та розділити київські війська.

Про звільнення Криму

Ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому… Все почалося в Криму 2014 року, там усе закінчиться.

Про можливість нанесення рф ядерного удару

росія — країна, від якої очікується багато чого, але з відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не тільки до військової поразки рф, але і її краху. І вони це чудово знають.

путін та його хвороби

президент росії володимир путін невиліковно хворий на рак і має кілька двійників. Це відкрите питання, чи справжній цей путін зараз.

Жива сила "другої армії світу"

Приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців зараз воюють в Україні.

Про ракети

У росії залишилося лише 9% запасів ракет великої дальності "Калібр".

"Бавовна" у росії

Не підтвердив, що український спецназ стояв за ударами по стратегічних бомбардувальниках, які росія використала для ударів по українських містах, але сказав, що чекає більшого і що Україна має агентів, які працюють усередині рф.

Це зруйнувало їхні ілюзії безпеки... Є люди, які закладають вибухівку. Є дрони. Поки не буде відновлено територіальну цілісність України, усередині росії будуть проблеми.

Про тих, хто на стороні України

На цій території (в росії – ред.) дійсно є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що росія має бути іншою… І ми підтримуємо таких людей.

Раніше "Телеграф" збирав головні тези з розгорнутого інтерв’ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який відповів на важливі питання щодо труднощів, що виникли у Києва через системи ППО Patriot, а також про бажання західних партнерів "зберегти обличчя путіну". Крім того, обговорили можливий розпад росії у майбутньому та небажання Києва йти на територіальні компроміси з росіянами.