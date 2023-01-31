У США все голосніше говорять про далекобійні ракети для України: висловилися два топ-чиновники

США та партнери мають п’ять тижнів, щоб передати Україні все необхідне озброєння та навчити солдатів з ним поводитися

Колишній посол США у росії Майкл Макфол заявив, що Захід має переглянути своє ставлення до війни в Україні. За його словами, поступове розширення військової та економічної допомоги лише затягне конфлікт між росією та Україною.

Таку думку він висловив у статті для Foreign Affairs. Він додав, що США та НАТО мають навпаки підтримувати прорив Києва, даючи йому все більше сучасної зброї, особливо ракетні системи ATACMS.

Колишній посол зазначив, що це озброєння має стояти першим у списку нинішньої військової допомоги. Ракетна система ATACMS допоможе ЗСУ завдавати ударів по скупченням російської техніки в тих місцях, які сьогодні недосяжні.

"Вона випускає ракети, які можуть пролетіти майже 200 миль, і, таким чином, дозволить українським силам атакувати російські аеродроми та склади боєприпасів у Криму та інших місцях, які зараз поза досяжністю. Надання ударної зброї дальньої дії може змінити хід весняного українського наступу", — наголосив Майкл Макфол.

Крім цього, пілотам необхідно дати винищувачі F-16, а як гарантії Зеленський міг би підписати юридично обов’язкову угоду про незастосування цієї зброї для ударів по цілях на території росії. Макфол наголосив, що оголосити про плани передачі цього озброєння необхідно 24 лютого — це матиме важливий психологічний ефект.

Колишній міністр оборони США Марк Еспер дотримується подібної думки. Він закликав владу країни негайно надати Україні далекобійні ракети ATACMS та західні винищувачі, передає "Голос Америки". На його думку, політика західних країн щодо надання Україні допомоги правильна, але повільна.

"Нас хвилює наступ росії навесні, а це березень, до якого залишилося п’ять тижнів. Давайте порахуємо логістику: щоб доставити танки, потрібні тижні, потрібно ще навчити екіпаж, це також займає тижні. Треба навчити їх не лише індивідуальним навичкам, а й як працювати колективно, потрібно створити логістику матеріально-технічного забезпечення, систем поповнення запасів. Боюся, ми не будемо вчасно готові", – сказав він.

Щоб досягти успіху на фронті цієї весни, Україна мала отримати танки від союзників ще восени — у вересні чи жовтні. Марк Еспер закликав Білий дім та уряди інших країн не зволікати з допомогою для України, особливо з рішеннями передати ЗСУ ракети ATACMS та винищувачі.

"Ми мали затвердити надання їм [українцям] літаків, це дало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськову битву, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, а й вогонь з повітря. Ми повинні відправити їм ATACMS, бо так українці зможуть дістатися вглиб Східної України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики безпілотників Shahed, вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми – що завгодно. Потрібно мати точну зброю, [яка дозволить завдавати ударів] на більші відстані" – сказав Еспер.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна може отримати ракети ATACMS. Постачання цієї зброї залежатиме від успіхів ЗСУ на фронті.