Favbet Foundation передав черговий позашляховик для ЗСУ

Підрозділ ЗСУ, що воює на Запорізькому напрямку, одержав позашляховик високої прохідності від Favbet Foundation

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних сил України черговий позашляховик високої прохідності Nissan Navara.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль надійшов у розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання у районі Гуляйполя Запорізької області.

На автомобіль встановлено додаткове обладнання для більш ефективної роботи.

Допомога ЗСУ від Favbet Foundation

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

У 2022 році фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 60 автомобілів, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтована на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.