Росіяни вбили ще одну українську дитину: подробиці обстрілу Бахмута

Хлопчику було 12 років

Російські загарбники під час своїх постійних обстрілів міст та сел України вбивають дедалі більше мирних жителів, серед яких нерідко бувають діти. Чергове вбивство невинної дитини сталося 31 січня.

Так, за даними Офісу генпрокурора України, окупанти завдали масованого артилерійського удару по житловому масиву Бахмута. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик. Ще, як мінімум, п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. При цьому правоохоронці зазначають, що кількість постраждалих уточнюється.

"Постраждалим надається кваліфікована медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Через російські снаряди виявилися пошкоджені магазини, аптеки та інші споруди.

"Прокурори на місцях продовжують вживати всіх можливих і належних заходів щодо документування військових злочинів, скоєних представниками збройних сил росії", — повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти завдали чергових ударів по Херсону, цілячись по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури. Є загиблі.

Також ми повідомляли, що кореспондент "Телеграфа" показав обстановку в Бахмуті.