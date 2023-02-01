В Україні повертають громадський контроль за закупівлями армії: що це означає

МОУ знову звітуватиме щодо закупівель для ЗСУ

Міноборони після скандалу із закупівлею їжі за завищеними цінами повертає публічний контроль над закупками для Збройних сил.

Як повідомив у своєму Facebook міністр оборони Олексій Резніков, спочатку відповідні звіти публікуватимуться на сайті МОУ, а потім повернуться і до Prozorro.

За його словами, інформація публікуватиметься з урахуванням обмежень воєнного часу і включатиме:

номер контракту та дату його укладання;

ціну за одиницю;

посилання на публічні технічні умови закупівлі.

"Водночас, я чекаю на допомогу міжнародних партнерів, депутатів, журналістів, інститутів громадянського суспільства, експертів у пошуку згаданого балансу. Між оперативністю, безперервністю надання послуг або постачання товару, безпекою та захистом інформації з одного боку – і прозорістю та підзвітністю з іншого ", — Написав він.

Нагадаємо, скандал розпочався через розслідування ZN.UA, журналісти якого дійшли висновку, що Міноборони закуповує продукти харчування для ЗСУ за цінами у 2-3 рази вищими від магазинних, що і стало причиною великого скандалу.

Зрештою, це призвело до відставок двох високопосадовців міністерства.