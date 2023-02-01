В Україні повертають громадський контроль за закупівлями армії: що це означає
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МОУ знову звітуватиме щодо закупівель для ЗСУ
Міноборони після скандалу із закупівлею їжі за завищеними цінами повертає публічний контроль над закупками для Збройних сил.
Як повідомив у своєму Facebook міністр оборони Олексій Резніков, спочатку відповідні звіти публікуватимуться на сайті МОУ, а потім повернуться і до Prozorro.
За його словами, інформація публікуватиметься з урахуванням обмежень воєнного часу і включатиме:
- номер контракту та дату його укладання;
- ціну за одиницю;
- посилання на публічні технічні умови закупівлі.
"Водночас, я чекаю на допомогу міжнародних партнерів, депутатів, журналістів, інститутів громадянського суспільства, експертів у пошуку згаданого балансу. Між оперативністю, безперервністю надання послуг або постачання товару, безпекою та захистом інформації з одного боку – і прозорістю та підзвітністю з іншого ", — Написав він.
Нагадаємо, скандал розпочався через розслідування ZN.UA, журналісти якого дійшли висновку, що Міноборони закуповує продукти харчування для ЗСУ за цінами у 2-3 рази вищими від магазинних, що і стало причиною великого скандалу.
Зрештою, це призвело до відставок двох високопосадовців міністерства.