США готують масштабний пакет допомоги Україні: дадуть далекобійні ракети, але це не ATACMS

Офіційного оголошення поки не було, але очікується, що про постачання оголосять до кінця тижня

США планують незабаром оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $2,2 мільярда доларів.

Як інформує Reuters з посиланням на обізнаних у питанні чиновників, пакет вперше включатиме ракети далекого радіусу дії та інші боєприпаси та озброєння.

Наголошується, що про виділення коштів буде офіційно оголошено до кінця тижня.

Один із чиновників повідомив, що левова частка коштів у 1,725 млрд доларів піде на закупівлі за програмою USAI, яка дозволяє закуповувати зброю у виробників, замість того, щоб брати їх із запасів Пентагону.

Зокрема, з цих коштів планується закупити снаряди GLSDB до РСЗВ HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані 150 кілометрів. Що ж до запитів на більш важкі ракети ATACMS, що здатні вражати цілі на відстані до 300 км, то США їх відхилили.

Ще 400 мільйонів доларів буде виділено через Президентське управління з вибірки коштів, яке дозволяє Білому дому постачати зброю із запасів армії США. Ці кошти підуть на передачу захищених від мін бронемашин (MRAP) і ракет GMLRS, що вже зарекомендували своєю ефективністю, до "Хаймарсів".

Як повідомлялося раніше, про постачання ракет GLSDB вперше заговорили в середині січня, ці реактивні снаряди за рахунок наявності крил здатні вражати цілі на відстані 150 кілометрів з високою точністю за рахунок використання GPS та міжнародної навігаційної системи.