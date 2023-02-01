На Донбасі загинув депутат

Чоловік був активістом і завжди цікавився життям свого міста

У важких боях із російськими окупантами в Донецькій області, захищаючи свою батьківщину, загинув депутат Немирівської міської ради Олександр Рибалко 1977 року народження.

Життя українського воїна обірвалось 29 січня біля населеного пункту Водяне Донецької області. Трагічну звістку про загибель хороброго військового повідомили у пресслужбі Немирівської міськради.

Зазначається, що Олександр Вікторович був активістом та депутатом шостого скликання. Він завжди цікавився проблемами та інтересами мешканців свого рідного міста.

"Немирівська міська рада, міський голова Віктор Качур висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Пам’ятаємо, шануємо кожного, хто поклав своє життя за Україну, за її свободу, щасливе та мирне майбутнє! Вічна пам’ять та слава Герою!", — йдеться у повідомленні.

Інформації про дату та місце проведення церемонії прощання наразі не повідомили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на війні загинув одеський журналіст, письменник та ресторатор Ігор Терьохін. Вдома у чоловіка залишилася маленька дитина. Знайомі українського воїна згадали, яким він був за життя та присвятили йому теплі слова.