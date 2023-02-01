Працівники Запорізької АЕС, які співпрацюють з "Росатомом" — колаборанти? Ексміністр енергетики висловив свою думку

Наразі ситуація на станції критична

Після захоплення російськими окупантами під час війни Запорізької атомної електростанції багато її співробітників залишилися на своїх робочих місцях, погодившись співпрацювати з "Росатомом". Проте засуджувати їх за таке рішення не можна.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" повідомив колишній міністр енергетики України Іван Плачков.

За його словами, ці люди працюють за таких умов, щоб продовжувати забезпечувати стабільність станції.

"Я б радив керівникам Міненерго, прем’єр-міністру та президенту бути стриманішим у цьому питанні. Якщо люди написали заяви і продовжили працювати, щоб забезпечити стабільність станції, їх не можна засуджувати. Я б дав цим працівникам інший меседж: підписуйте будь-що і робіть все можливе, щоб після звільнення ЗАЕС продовжила роботу для України", — вважає Плачков.

Колишній міністр також додав, що якщо наших фахівців замінить персонал "Росатому", то не можна виключати, що вже незабаром енергоблоки будуть не лише у неробочому, а й у непридатному для ремонту стані.

"Зараз ситуація на станції критична. На її території є сховище відпрацьованого палива. Що там з обладнанням ніхто точно не знає. Мене це дуже турбує. ЗАЕС ризикує стати другою ЧАЕС, яка нічого не виробляє, але постійно тягне кошти на утримання", — підсумував Іван Плачков.

Повне інтерв’ю з екс-міністром Іваном Плачковим читайте на сайті "Телеграф": "Борги за електрику ростуть. У обленерго немає коштів на придбання та ремонт трансформаторів", — Іван Плачков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву росіян щодо розміщення на запорізькій атомній електростанції зброї.