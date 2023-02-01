"путін штурмуватиме Київ": ізраїльський офіцер у відставці пояснив логіку диктатора

Спроба захопити Київ приречена на провал, але путін все одно спробує

Президент росії володимир путін мислить, як маніяк. Виходячи з цього він може спробувати повторно захопити Київ, щоб змити ганьбу зі своєї армії.

Таке припущення висунув офіцер Армії оборони Ізраїлю у відставці, військовий експерт та історик Григорій Тамар у передачі "В гостях у Гордона". За його словами, від президента росії можна очікувати будь-чого.

"Якщо слідувати цій логіці маніяка, то, незалежно від перспектив військових, напрошується, що він може спробує штурмувати Київ. Тому що, у разі успіху, він таким чином змиє ганьбу зі своєї армії за всі розгроми, які ваша [українська] армія завдала російській ", — сказав Григорій Тамар.

За словами екс-офіцера Армії оборони Ізраїлю, штурм Києва — це абсолютно безперспективна, у військовому відношенні дія. Але володимир путін, з великою ймовірністю, може на це зважитися. Якщо йому вдасться "зірвати банк" у цьому бою, то російська армія відновить свій престиж і країна може сідати за стіл переговорів з Україною, маючи на руках козирні карти.

"Ще раз наголошую, це моя думка, успіху він не матиме", — підкреслив Григорій Тамар.

Раніше "Телегераф" розповідав про те, що в Україні зараз є чотири плацдарми для наступу росії, але зробити прорив фронту агресор зможе лише на одному з них, каже експерт.