Окупанти можуть спробувати розосередити сили ЗСУ: свіжі карти боїв в Україні
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Під Бахмутом ворог змінює тактику
В Україні протягом наступних двох місяців можуть йти активні бойові дії. Їхньою ареною можуть стати не лише південь чи схід України, де лінія фронту найактивніша, а й північно-східні кордони України.
Як зазначають у звіті Інституту вивчення війни, росіяни можуть створювати умови для рейдів через кордон до північно-східних районів України. Цілей може бути дві — внутрішні інформаційні операції, щоб заручитися підтримкою громадян у веденні війни, і притиснути українські сили до прикордонних регіонів на півночі, тим самим розосередивши українські війська до певної межі.
Атаки ворога, за даними Генштабу ЗСУ, відображені в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине та Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Червона Гора, Бахмут та Кліщіївка Донецької області.
Схід України
На лінії Сватове — Кремінна продовжуються обмежені атаки. Вороги хочуть поновити втрачені позиції. Ідуть запеклі бої.
Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід та південний захід від Бахмута. Ворог міг трохи просунутися на північний схід від Бахмута в районі Червоної Гори та на північно-східній та східній околицях Бахмута, на південь від Бахмута в районі Опитного та з півдня від Бахмута. Ворог залучив більш компетентні сили та використовує нові техніки атак на цьому напрямі. На околицях Донецька немає підтвердження про завдані удари. У районі Вугледару росіяни заявляють про українську контратаку.
Південь України
Російські сили продовжують безуспішно проводити операції з руйнування островів у дельті річки Дніпро на Херсонщині, намагаючись не допустити проникнення українських сил на острови. Кількість розвідувально-диверсійних операцій зросла, ймовірно, з метою імітації загрози ескалації на південь. Херсон під обстрілом, як і Кінбурнська коса, не дозволяє обом сторонам закріпити позиції на ній. У Запорізькій області за запевненнями окупантів бої продовжуються, але українські військові не підтверджують настання ворога.
Раніше "Телеграф" повідомляв про обстріли з боку росії українських міст у прифронтовій зоні. Окупанти влучили в багатоповерхівку в Краматорську.