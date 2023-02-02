Окупанти можуть спробувати розосередити сили ЗСУ: свіжі карти боїв в Україні

Під Бахмутом ворог змінює тактику

В Україні протягом наступних двох місяців можуть йти активні бойові дії. Їхньою ареною можуть стати не лише південь чи схід України, де лінія фронту найактивніша, а й північно-східні кордони України.

Як зазначають у звіті Інституту вивчення війни, росіяни можуть створювати умови для рейдів через кордон до північно-східних районів України. Цілей може бути дві — внутрішні інформаційні операції, щоб заручитися підтримкою громадян у веденні війни, і притиснути українські сили до прикордонних регіонів на півночі, тим самим розосередивши українські війська до певної межі.

Атаки ворога, за даними Генштабу ЗСУ, відображені в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине та Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Червона Гора, Бахмут та Кліщіївка Донецької області.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

На лінії Сватове — Кремінна продовжуються обмежені атаки. Вороги хочуть поновити втрачені позиції. Ідуть запеклі бої.

Карта боїв на лінії Сватове — Кремінна

Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід та південний захід від Бахмута. Ворог міг трохи просунутися на північний схід від Бахмута в районі Червоної Гори та на північно-східній та східній околицях Бахмута, на південь від Бахмута в районі Опитного та з півдня від Бахмута. Ворог залучив більш компетентні сили та використовує нові техніки атак на цьому напрямі. На околицях Донецька немає підтвердження про завдані удари. У районі Вугледару росіяни заявляють про українську контратаку.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські сили продовжують безуспішно проводити операції з руйнування островів у дельті річки Дніпро на Херсонщині, намагаючись не допустити проникнення українських сил на острови. Кількість розвідувально-диверсійних операцій зросла, ймовірно, з метою імітації загрози ескалації на південь. Херсон під обстрілом, як і Кінбурнська коса, не дозволяє обом сторонам закріпити позиції на ній. У Запорізькій області за запевненнями окупантів бої продовжуються, але українські військові не підтверджують настання ворога.

Карта воєнних дій на півдні України

Лінія фронту у Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв про обстріли з боку росії українських міст у прифронтовій зоні. Окупанти влучили в багатоповерхівку в Краматорську.